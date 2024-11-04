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Россия и Индонезия начали первые совместные учения ВМС
Россия и Индонезия приступили к первым совместным учениям ВМС в Сурабае
ВМС России и Индонезии начали первые в истории совместные учения «Орруда-2024» в Сурабае и Яванском море, подтверждая крепкие дружеские связи между моряками двух стран и активизируя военно-морское сотрудничество.
ВМС России и Индонезии приступили к первым в истории совместным учениям «Орруда-2024» в индонезийском городе Сурабая, сообщает РИА «Новости». Учения начались 4 ноября и продлятся до 8 ноября, охватывая базовый и морской этапы, которые состоятся в Сурабае и Яванском море соответственно.
В торжественной церемонии открытия учений приняли участие командование ВМС Индонезии и командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев. В ходе церемонии стороны обменялись памятными подарками, включая сувениры, посвященные истории ВМС России, и российский шоколад.
Российский посол в Индонезии Сергей Толченов подчеркнул, что военное сотрудничество является естественной частью межгосударственных связей, и выразил радость по поводу глубоких и искренних отношений между военно-морскими силами обеих стран. «А морские учения, которые будут организованы в эти дни в Сурабае и Яванском море, станут хорошим подтверждением контактов и крепкой дружбы между нашими народами», – отметил он.
Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил визит в порт Танджунг Перак в Сурабае. В состав отряда вошли корветы «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Индонезия выразила интерес к участию в проекте разработки нового военно-транспортного самолета на базе российского Ил-276, а позже в феврале Россия и Индонезия согласовали сроки поставок Индонезии нескольких тысяч железнодорожных вагонов из России до 2025 года.