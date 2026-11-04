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Экс-министр обороны Польши предрек отказ США от создания военной базы
Экс-глава Минобороны Польши Блащак предрек отказ США от создания военной базы
Бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Вашингтон может отказаться от строительства постоянной американской военной базы в республике в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США.
Возможная победа Демократической партии на промежуточных выборах в США угрожает планам Вашингтона по созданию постоянной американской базы в Польше, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.
Согласно прогнозу Bloomberg, демократы получат большинство в Палате представителей по итогам голосования.
«Я боюсь, что это имеет негативное значение для Польши. Я боюсь, что потерян шанс для Польши, шанс, заключающийся на лояльности президента Трампа в отношении Польши», – отметил Блащак.
По его словам, решение о создании военного объекта всегда остается за главой Белого дома, однако при вероятном конфликте президента с Конгрессом реализация проекта становится малоправдоподобной. Экс-министр добавил, что США сосредоточатся на внутренних проблемах и не найдут возможности для строительства базы.
В начале июня Варшава официально предложила Вашингтону создать на территории страны постоянную военную базу. В сентябре президент США Дональд Трамп анонсировал скорое решение о месте расположения объекта, а в октябре в польском Минобороны сообщили о предварительном выборе площадки на западе республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс.
В понедельник в странах НАТО выразили опасения по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша Республиканской партии на выборах.
В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский осудил предложение присвоить будущей американской военной базе на польской территории имя Трампа.