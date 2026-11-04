Экс-министр обороны Польши предрек отказ США от создания военной базы

Экс-глава Минобороны Польши Блащак предрек отказ США от создания военной базы

Tекст: Мария Иванова

Возможная победа Демократической партии на промежуточных выборах в США угрожает планам Вашингтона по созданию постоянной американской базы в Польше, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Согласно прогнозу Bloomberg, демократы получат большинство в Палате представителей по итогам голосования.

«Я боюсь, что это имеет негативное значение для Польши. Я боюсь, что потерян шанс для Польши, шанс, заключающийся на лояльности президента Трампа в отношении Польши», – отметил Блащак.

По его словам, решение о создании военного объекта всегда остается за главой Белого дома, однако при вероятном конфликте президента с Конгрессом реализация проекта становится малоправдоподобной. Экс-министр добавил, что США сосредоточатся на внутренних проблемах и не найдут возможности для строительства базы.

В начале июня Варшава официально предложила Вашингтону создать на территории страны постоянную военную базу. В сентябре президент США Дональд Трамп анонсировал скорое решение о месте расположения объекта, а в октябре в польском Минобороны сообщили о предварительном выборе площадки на западе республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс.

В понедельник в странах НАТО выразили опасения по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в случае проигрыша Республиканской партии на выборах.

В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский осудил предложение присвоить будущей американской военной базе на польской территории имя Трампа.