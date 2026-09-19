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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    29 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    37 комментариев
    19 сентября 2026, 04:25 • Новости дня

    Госдеп одобрил поставку Украине средств модернизации ПВО на 2,68 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Госдепартамент США сообщил, что одобрил возможную продажу правительству Украины средств модернизации систем противовоздушной обороны, оборудования и услуг.

    Оценочная стоимость сделки составляет 2,68 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что расходы покроют за счет средств европейских партнеров и в рамках американской программы иностранного военного финансирования. Последняя часть будет засчитана как взнос США в фонд восстановления Украины.

    Правительство Украины запросило ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, самодельные пусковые установки и радары, сообщил Госдеп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США в мае 2026 года одобрил продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK на сумму свыше 100 млн долларов.

    В феврале 2026 года Пентагон принял решение об одобрении продажи Киеву запасных частей класса IX на 185 млн долларов.

    ЕС выделил Киеву 3,3 млрд евро на ракеты и беспилотники.

    18 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»

    Украина и семь стран Европы объединились в формат «Карпатская восьмерка»

    Зеленский объявил о создании нового союза «Карпатская восьмерка»
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В украинской части Карпат прошел первый саммит государств и общин региона, на котором объявили о запуске нового формата сотрудничества из восьми стран.

    О запуске нового формата сотрудничества «Карпатская восьмерка» (C8) сообщил глава киевского режима, передают «Вести».

    Объединение было создано на первом саммите государств, регионов и общин Карпатского региона, который прошел в украинской части Карпат.

    В состав новой организации вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Также в работе объединения принимает участие Европейский союз. Инициатива направлена на развитие взаимодействия между странами-участницами.

    По словам инициатора, формат C8 должен углубить межгосударственное взаимодействие в сферах безопасности и энергетики. Кроме того, планируется расширение транспортно-логистических коридоров, развитие трансграничного экономического сотрудничества и обеспечение адресной поддержки местных общин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Месяцем ранее представители сербского оппозиционного движения «Мы – сила народа» заявили о вреде контактов с нелегитимным главой киевского режима.

    Весной глава правительства Словакии выразил недоверие словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».

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    18 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине

    МИД России выразил протест послу Британии из-за поставок оружия Украине

    Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел выразило решительный протест временной поверенной в делах Британии Дейни Долакия из-за поставок вооружений Киеву.

    Российское дипломатическое ведомство вызвало временную поверенную в делах Британии в Москве Дейни Долакия, передает МИД.

    В ходе встречи дипломату был заявлен решительный протест в связи с наращиванием поставок Лондоном беспилотников и других систем вооружений Киеву. Представители министерства подчеркнули, что конфронтационная линия Соединенного Королевства направлена на затягивание и эскалацию конфликта, отдаляя перспективу политического урегулирования.

    В ведомстве отметили, что массированные поставки дальнобойного наступательного вооружения делают Лондон соучастником действий киевского режима, которые расцениваются как терроризм и военные преступления. Британской стороне предъявили перечень нарушаемых международных обязательств и разъяснили риски деструктивных действий на фоне превосходства Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции.

    «Любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне», – следует из сообщения МИД России.

    Британской стороне выдвинуто требование отказаться от эскалации.

    Месяцем ранее посольство России в Лондоне пообещало Британии неизбежные последствия за использование украинскими военными британских беспилотников.

    В январе российский МИД уже вызывал временную поверенную в делах Соединенного Королевства Дейни Долакия.

    В тот же период сотрудники ФСБ выявили незаявленного сотрудника британских спецслужб под прикрытием должности второго секретаря посольства.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим

    Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «космический» дефицит бюджета

    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен охарактеризовал нехватку средств в украинском бюджете как космическую.

    Во время встречи c фон дер Ляйен Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств, сообщает РИА «Новости». По его словам, власти страны разрабатывают несколько стратегий для решения этой масштабной проблемы.

    «Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», – сказал Зеленский и добавил, что, несмотря на серьезность ситуации, Киев надеется найти выход из положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал наличие дефицита военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Позже украинский лидер запросил у западных союзников дополнительные средства для покрытия этих расходов. В ответ страны Евросоюза решили отказаться от выдачи Киеву новых кредитов.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожная отрасль Украины с начала СВО лишилась 500 тяговых машин, при этом более 60% потерь зафиксировали за последние восемь месяцев, пишет Politico.

    Россия поразила уже 500 локомотивов на Украине с начала СВО, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на газету Politico. Сейчас украинская компания «Укрзализниця» теряет в среднем 37-40 машин ежемесячно.

    Ранее удары наносились преимущественно в пределах 200 км от линии боевого соприкосновения или границы. Однако теперь география атак значительно расширилась, отмечает европейское издание. В связи с этим железнодорожники готовят резервные сценарии, включая пересадку пассажиров на автобусы.

    Быстро восстановить утраченный парк техники на Украине не могут. Стоимость нового локомотива составляет около 5 млн евро, а использованию европейских машин препятствует разная ширина железнодорожной колеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские военные сожгли два локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    Чуть ранее армия России нанесла точный удар по железнодорожному составу в Харьковской области. До этого посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об уничтожении более 200 украинских тепловозов.

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    18 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Посол Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России

    Мирошник: Выборы символизируют интеграцию Донбасса и Новороссии в состав России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия комплексно обеспечивает безопасность проведения парламентских выборов. За обстановкой на участках следят правоохранители и сотрудники институтов общественного контроля. Для ограждения людей от атак ВСУ в прифронтовых городах проводится голосование на дому, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник. Ранее сообщалось об украинских атаках на российские выборы.

    «Россия заранее понимала и готовилась к тому, что противник попытается сорвать голосование. Происходит усиление давления – прямого, террористического, психологического, информационного. Мы фиксируем увеличение количества дронов, которыми ВСУ пытаются атаковать мирных граждан», – рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    По его словам, атаки происходят не только на прифронтовых территориях, но также в Москве, Сочи и других крупных городах. Тем не менее местные власти комплексно обеспечивают безопасность выборов во всех регионах, подчеркнул собеседник.

    «Электронные сервисы электоральной экосистемы в постоянном режиме отслеживаются ИТ-специалистами. Военные гарантируют физическую защиту граждан, ПВО отражает атаки украинских БПЛА. Правоохранители находятся на местах в постоянной готовности купировать провокации», – продолжил спикер.

    Посол напомнил, что обстановка на избирательных участках находится также под постоянным мониторингом госслужащих и сотрудников институтов общественного контроля. «Помимо этого, в 32 регионах избирателям доступно дистанционное электронное голосование. Это один из наиболее действенных способов обезопасить людей от возможных провокаций противника. Кроме того, это удобно», – указал Мирошник, добавив, что сам также проголосовал через ДЭГ.

    В то же время наиболее опасная ситуация сохраняется в прифронтовых зонах Донбасса и Новороссии, заметил собеседник. «Основная задача, которая стоит перед властями, – рассредоточить людей. Поэтому на большинстве территорий, примыкающих к линии боевого соприкосновения, организовано досрочное голосование», – объяснил дипломат.

    Также, указал спикер, в ряде населенных пунктов, например, в Сватово и Кременной, проводится голосование на дому. «Группы избирательных комиссий по графику переходят от дома к дому, от микрорайона к микрорайону. Так нам удается избегать скопления людей в одной точке», – пояснил спикер.

    И что немаловажно, избиратели в исторических регионах даже в такой ситуации активно участвуют в голосовании. «Граждане осознают историческую значимость момента и связанную с ней свою ответственность. Парламентскую кампанию можно считать завершающим этапом интеграции регионов в состав России. Это крайне символичный акт», – акцентировал посол.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о провокациях в отношении российских избирательных участков на выборах в Госдуму. В качестве примера она привела атаки с помощью украинских БПЛА. Дипломат также отметила «огромный поток» дезинформации, который был запущен, чтобы повлиять на ход голосования.

    Захарова добавила, что аналогичные действия наблюдаются и за рубежом. «От попыток западных стран снять с себя ответственность за организацию безопасного прохода граждан к организованному избирательному участку до информационных уже даже не провокаций, а прямых информационных атак», – уточнила она.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период с 20:00 мск 17 сентября до 7:00 18 сентября в сторону столичного региона летело более 350 беспилотников. Большую часть дронов нейтрализовали «на дальних рубежах», а на подлете к столице сбили 64 БПЛА, сообщил он.

    Также стало известно о приостановке работы участков в Сочи в связи с атакой украинских беспилотников. «Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса «Атака БПЛА». … Как только станет безопасно, участки возобновят работу», – заявил мэр города Андрей Прошунин.

    В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга сообщила, что один участок в Краснодарском крае пришлось перенести в резервное помещение из-за атаки беспилотников. По ее словам, в здании были выбиты стекла. В трех муниципалитетах ЛНР 14 избирательных участков были подключены к альтернативным источникам питания из-за повреждения дронами линии электропередачи.

    Кроме того, фиксируются атаки на систему ДЭГ в Москве. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, они более серьезные, чем были ранее. «Армия айтишников отбивает атаки. Они на круглосуточном дежурстве», – сказала она. Тем не менее голосование проходит в штатном режиме.

    Напомним, 18 сентября в России начался основной этап голосования на выборах в Госдуму. Избирательные участки в регионах в течение трех дней будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. За первый час более 1 млн избирателей проголосовали онлайн. По данным ЦИК, явка в целом по стране составляет 4,83% на 10:09 мск.

    Впервые на выборах в нижнюю палату парламента голосуют жители четырех российских исторических регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для граждан РФ, проживающих или находящихся за пределами страны, организовано 333 избирательных участка в 152 иностранных государствах.

    Помимо депутатов Госдумы, в 39 российских регионах выберут депутатов законодательных собраний. Также пройдут прямые выборы глав восьми регионов: Мордовии, Чечни, Тувы, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областей. Глав еще трех субъектов – Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана – изберут депутаты местных парламентов.

    Смотрите видео заявления Памфиловой о вбросах и провокациях на выборах в Госдуму в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    18 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Украина разорвала договор с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях

    Украина разорвала соглашение с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях

    Украина разорвала договор с Белоруссией по оповещению о ядерных авариях
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Украины приняло решение прекратить действие двустороннего соглашения с Белоруссией, касающегося оперативного информирования о ядерных авариях и радиационной безопасности.

    Украина официально разорвала договор с Белоруссией об оперативном информировании в случае ядерных инцидентов. Соответствующий документ уже размещен на портале правительства страны, передает ТАСС.

    «Кабинет министров Украины постановил прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности, подписанного 16 октября 2001 года в Киеве», – говорится в тексте постановления.

    Глава украинского правительства Сергей Корецкий поручил министерству иностранных дел официально уведомить белорусскую сторону о денонсации документа. Стоит отметить, что Киев регулярно отказывается от выполнения двусторонних договоров с Россией, Белоруссией, Сирией и государствами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Верховной раде зарегистрировали законопроект о выходе Украины из договора стран СНГ об эвакуации граждан. В январе украинское правительство расторгло договор о таможенном взаимодействии с Белоруссией.

    А в августе 2025 года правительство Украины поддержало законопроект о выходе из восьми соглашений с Россией, Белоруссией и странами СНГ, в том числе по энергетике и торговле.


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    18 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ начали сбрасывать камеры разведки со связью Starlink на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные начали использовать беспилотники для сброса разведывательных камер, управляемых через спутниковую систему Starlink, на сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    По словам источника, такие устройства способны скрытно функционировать в непосредственной близости от позиций российских военных.

    Напомним, российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серийное производство систему радиоэлектронной борьбы для подавления сети Starlink.

    Бойцы ВС России поясняли, что украинские командиры лишаются управления подразделениями из-за уничтожения терминалов спутниковой связи.

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    18 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Мендель: Зеленский отверг не менее пяти вариантов мирных соглашений

    Мендель: Зеленский отверг пять вариантов мирных соглашений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от пяти вариантов мирных соглашений с Россией, заявила его экс-пресс-секретарь швейцарскому изданию Weltwoche.

    «Он отказался от как минимум пяти мирных соглашений», – цитирует РИА «Новости» ее интервью Weltwoche.

    Мендель уточнила, что самым первым, отвергнутым Зеленским вариантом соглашения был составленный в марте 2022 года. По ее словам, приезд экс-премьера Британии Бориса Джонсона в Киев все сильно изменил, в том числе позицию Украины.

    «Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров, и они оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал Борис Джонсон. Это же было открыто сказано одним высокопоставленным украинским официальным лицом», – добавила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию, а также уличила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии. Министр Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.


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    18 сентября 2026, 13:54 • Новости дня
    Мендель: Зеленский в панике требовал взорвать киевское метро в 2022 году

    Мендель рассказала о панике Зеленского при приближении войск России

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский находился в панике и приказывал уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве, когда войска России подходили к украинской столице в феврале–марте 2022 года, сообщила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

    Экс-пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала о поведении Зеленского весной 2022 года. По ее словам, когда российские войска находились вблизи Киева, он поддался страху, переросшему в панику, передает РИА «Новости».

    «Зеленский не защищал Киев... он прятался и записывал видео. Из информации, которая мне известна, он требовал взорвать мосты, в то время как наши солдаты были на другой стороне, люди отказались делать это», – заявила Мендель в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. Она добавила, что он также настаивал на уничтожении станций метрополитена.

    Ранее в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном бывшая сотрудница офиса президента называла Владимира Зеленского диктатором, планирующим навсегда удержать власть, и главным препятствием для достижения мира. В мае 2026 года Мендель внесли в базу скандального сайта «Миротворец» за резкие высказывания об украинской политике.

    Ранее Юлия Мендель рассказала об отказе Владимира Зеленского от пяти вариантов мирных соглашений.

    Словацкий депутат Любош Блаха назвал украинского лидера диктатором из-за санкций против бывшего пресс-секретаря.

    Сама Мендель заявила о превращении Украины в руины на фоне эскалации конфликта.

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    18 сентября 2026, 12:21 • Новости дня
    Вучич и Фицо приехали на Украину ради Карпатского саммита

    Вучич и Фицо приехали на Карпатский саммит на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер-министр Роберт Фицо приехали в курортный город Буковель для участия во встрече Карпатской интеграционной инициативы.

    Глава сербского государства и руководитель правительства Словакии посетят специальное мероприятие, передает ТАСС. К политикам также присоединился польский премьер-министр Дональд Туск.

    Из-за проведения саммита на территории курорта Буковель отменили запланированное заседание Верховной рады. Члены украинского кабинета министров в это время сопровождают прибывшую делегацию.

    Президент Сербии ранее посещал украинскую территорию в июле. Тогда политик принимал участие в саммите государств Юго-Восточной Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал свой визит на Украину.

    В июле президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию на киевском саммите.

    Месяцем ранее Братислава официально прекратила любую финансовую поддержку военных действий Киева.

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    18 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    Военный эксперт: Россия лишила Украину поставок военной техники через Одессу

    Эксперт Матвийчук: Россия лишила Украину поставок военной техники через Одессу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия отсекает Украину от черноморской акватории и уничтожает практически все поступающие в Одессу грузы, заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    «Мы отсекаем Украину от черноморской акватории. Все то, что приходит в Одессу, практически нами уничтожается», – заявил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

    Он добавил, что Украина вынуждена искать новые логистические пути, поскольку речные порты на Дунае и Днестре также полностью уничтожены.

    Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении крупного распределительного узла с зарубежной военной помощью.

    Беспилотники «Герань» атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморска и Одессы.

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    18 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    Задержанный в КБР диверсант рассказал о вербовке СБУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Задержанный в Кабардино-Балкарии агент украинских спецслужб заявил, что планировал подорвать газопровод после депортации в Россию.

    На распространенном ФСБ видео подозреваемый признался в подготовке диверсии. «Когда началась СВО, я работал в охране, меня забрали в территориальную оборону. Там благодаря дяде я недолго побыл и вернулся обратно в охрану», – рассказал он, передает ТАСС.

    Позднее мужчину задержала миграционная служба и поместила в депортационный центр, где сотрудник СБУ вынудил его подписать соглашение о сотрудничестве. После депортации в Россию фигурант прибыл в Нальчик и связался с куратором через Telegram.

    Украинский агент должен был забрать пакет с взрывчаткой и заложить его под газопровод по указанным координатам. В момент изъятия закладки его задержали силовики. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к диверсии, незаконном хранении оружия и госизмене.

    Напомним, ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, в отношении него завели уголовные дела.

    В конце августа спецслужбы предотвратили теракт на объекте Министерства обороны в Майкопе.

    В прошлом году правоохранители поймали в Подмосковье другого депортированного агента СБУ с самодельными бомбами.

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    18 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Журналист Карлсон раскрыл, почему не может поехать в Киев

    Американский журналист Карлсон заявил об угрозе убийства в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не смог бы поехать в Киев, потому что там его убьют.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что не сможет посетить украинскую столицу из-за угрозы собственной жизни, передают «Вести». При этом он подчеркнул готовность отправиться в Москву в любой момент.

    «Я мог бы хоть завтра приехать в Москву, а вот в Киев поехать не смогу. Меня там убьют, и это факт», – заявил телеведущий в ходе интервью.

    Журналист охарактеризовал современную Украину как деспотию и полицейское государство. По его мнению, в этой стране гибнет собственный народ. Напомним, в феврале 2024 года Карлсон посещал российскую столицу, где записал интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Американский журналист назвал ситуацию на Украине самым ужасным событием в мире.

    Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли его личные данные в свою базу врагов страны.

    Посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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