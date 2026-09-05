  • Новость часаВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска
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    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 16:38 • Новости дня

    ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморск и Одесса.

    Вооруженные силы России нанесли удары по судам, задействованным в перевозке военных грузов. В Министерстве обороны уточнили, что атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».

    «Кадры объективного контроля поражения морских судов, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ в портах Черноморск и Одесса. Расчетами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» в порту Черноморск были поражены два судна типа «сухогруз» и один типа «контейнеровоз». Также на рейде порта Одесса реактивной «Геранью» был поражен еще один сухогруз противника», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее российские войска поразили три сухогруза и два морских танкера в Одессе. А в июле армия России нанесла успешные удары по пяти перевозившим снабжение для украинских войск кораблям.

    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (46)
    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Пораженный ударом ВС России украинский комбинат «Каметсталь» остановил работу

    Украинский комбинат «Каметсталь» остановил доменные печи после удара ВС России

    Пораженный ударом ВС России украинский комбинат «Каметсталь» остановил работу
    @ magomedov_mus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Металлургический комбинат «Днепродзержинск» («Каметсталь»), пораженный ударом Вооруженных сил России, приостановил работу, пишет издание «Страна».

    Украинский металлургический комбинат «Каметсталь», расположенный в Днепропетровской области, полностью остановил работу после удара Вооруженных сил России, передает ТАСС. На предприятии, ранее известном как «Днепродзержинск», прекратили функционировать две доменные печи.

    Утром Министерство обороны России отчиталось о поражении комбината «Каметсталь» и Днепровского металлургического завода. В ведомстве подчеркнули, что оба предприятия «являются крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины».

    Видео с последствиями удара по украинскому металлургическому комбинату «Каметсталь» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли групповой удар по металлургическим комбинатам «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод». Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за атак Вооруженных сил России. В прошлом году министр обороны Андрей Белоусов сообщил о повреждении инфраструктуры 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

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    5 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Российские войска ударили по металлургическим заводам и логистике ВСУ

    ВС России нанесли высокоточные удары по заводам и складам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные атаковали металлургические заводы на Украине, обеспечивающие военно-промышленный комплекс страны, а также уничтожили сухогруз с вооружением в порту Черноморска, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и логистики Украины, передает Минобороны в MAX. В Днепропетровской области целями стали металлургические комбинаты «Каметсталь» и «Днепровский металлургический завод», которые обеспечивают украинскую оборонную промышленность металлопродукцией.

    В Николаевской и Одесской областях поражены логистические центры, где хранилось военное имущество, а также электроподстанция «Николаевская». В порту Черноморска уничтожено судно-сухогруз с вооружением и снаряжением для украинских войск. Удары наносились как по промышленным, так и по транспортным узлам.

    Накануне вечером в Киевской области был поражен логистический центр «Святопетровский» и две площадки с топливом на аэродроме Гостомель. Кроме того, в городе Бровары уничтожен центр радио- и радиотехнической разведки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны сообщило об уничтожении логистического объекта ВСУ в Николаеве.

    В тот же день российские войска поразили два сухогруза с западным вооружением в портах Одесской области.

    Несколькими днями ранее армия России атаковала логистические центры хранения военных грузов в Киевской области.

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    5 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.

    Политик рассчитывает ежегодно направлять на военные нужды 10 млрд фунтов стерлингов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП она планирует реформировать жилищные выплаты и ввести налог на спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Поводом для столь радикальных мер послужил очередной прогноз о якобы неминуемом вооруженном конфликте с Россией в ближайшие четыре года.

    При этом президент США Дональд Трамп заверил журналистов в отсутствии у Москвы планов нападать на государства НАТО. Российские власти неоднократно подтверждали эту позицию, подчеркивая, что именно страны Евросоюза активно готовятся к прямому противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

    Ранее глава правительства объявил о начале подготовки вооруженных сил королевства к возможным боевым действиям.

    При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.

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    5 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    МАГАТЭ сообщило о прекращении огня у Запорожской АЭС

    У Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня

    МАГАТЭ сообщило о прекращении огня у Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Локальное прекращение огня у Запорожской АЭС, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии, вступило в силу в субботу для ремонта ЛЭП, необходимой для внешнего электроснабжения ЗАЭС, говорится в сообщении МАГАТЭ.

    Режим тишины необходим для восстановления внешнего электроснабжения станции после длительного отключения, передает РИА «Новости». В сообщении Международного агентства по атомной энергии приводится заявление его генерального директора Рафаэля Гросси.

    «Сегодня вступило в силу еще одно локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, чтобы обеспечить ремонт линии электропередачи, необходимый для восстановления внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после длительного отключения», – отметил Гросси.

    Из-за боевых действий на северном берегу Днепра 20 августа ЗАЭС лишилась соединения с последней линией электропередачи напряжением 330 киловольт. С этого момента охлаждение реакторов и бассейнов выдержки топлива обеспечивают аварийные дизель-генераторы.

    Представители организации предупредили, что запасы дизельного топлива на объекте истощаются. Если внешнее питание не восстановят или не доставят горючее, в течение нескольких дней станция может быть полностью обесточена. Украинские специалисты приступят к ремонту поврежденного участка после его разминирования, за ходом работ будут наблюдать эксперты агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Международное агентство по атомной энергии добивалось создания локальной зоны прекращения огня для восстановления линии электропередачи «Ферросплавная-1». В июне Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее электроснабжение из-за автоматического отключения высоковольтной линии. Перед началом ремонта линии электропередачи специалисты МАГАТЭ приступили к наблюдению за процессом очистки территории от мин.

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    5 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР

    Минобороны: Разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку

    Минобороны раскрыло тактику освобождения Куртовки в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные смогли установить контроль над населенным пунктом Куртовка в ДНР благодаря грамотной тактике разрушения логистики и обороны противника, сообщило Минобороны.

    «Разведчики «Южной» группировки войск во взаимодействии с операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты противника в районе населенного пункта и сделали невозможной доставку боеприпасов и материальных средств обороняющимся боевикам», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Затем расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение оборонительным рубежам украинской армии. Это создало благоприятные условия для наступления штурмовых отрядов и освобождения Куртовки.

    В министерстве добавили, что подразделения «Южной» группировки продолжают освобождать территорию ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли под контроль населенный пункт Куртовка в Донецкой народной республике.

    Накануне армия России освободила населенные пункты Грузское и Никаноровка в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил о неснижающихся темпах наступления на всех направлениях.

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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    4 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эстония отправила на Украину некачественные боеприпасы

    The Telegraph: Эстония поставила Киеву неисправные боеприпасы на 70 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро, пишет The Telegraph.

    Боеприпасы, закупленные Эстонией для Украины на деньги Евросоюза, оказались некачественными и непригодными к использованию. Контракт на 70 млн евро заключили с компанией, не имевшей опыта производства снарядов, пишет британская газета The Telegraph.

    В результате ни один снаряд не поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По данным эстонского издания Eesti Ekspress, партия от итальянско-индийской компании Datasel была неполной и технически неисправной.

    Скандал привел к отставке министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Он взял ответственность за провальную сделку, заявив: «Руководитель должен иметь мужество отвечать за принятые решения, даже если он не несет личной ответственности».

    Премьер-министр Кристен Михал созвал срочное заседание правительства. Прокуратура Эстонии начала уголовное расследование, а дело передано в Европейский арбитражный суд для разбирательства с подрядчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку. Ранее сообщалось, что Таллин перевел фиктивной итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии.

    До этого Киев лишился сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей.

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    4 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Нарышкин заявил о готовности армии России разгромить любого агрессора

    Нарышкин: Россия способна разгромить любого агрессора

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о способности отечественных вооруженных сил эффективно отразить нападение и разгромить любого потенциального противника.

    «Совсем недавно блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области», – напомнил глава ведомства, передает ТАСС.

    Нарышкин отметил, что российские войска, расположенные в Ленинградской области, приграничных районах Северо-Запада и Запада страны, а также силы Балтийского флота обладают всеми необходимыми ресурсами. По его словам, эти группировки способны предотвратить любую попытку нападения и нанести сокрушительное поражение любому потенциальному противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин сообщил об усилении военных позиций НАТО на границе с Калининградской областью.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о подготовке Североатлантическим альянсом нападения на этот российский регион.

    В мае текущего года Москва подтвердила наличие достаточного потенциала для силового завершения любых противостояний.

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    5 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 53 украинских дрона за ночь

    Системы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 53 украинских беспилотника в ряде регионов страны, сообщили в Минобороны России.

    В течение прошедшей ночи дежурные средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны.

    Вражеские дроны были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областей. Также аппараты уничтожили в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 3 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили 416 украинских беспилотников над регионами России.

    Сутками ранее российские военные перехватили 130 вражеских дронов самолетного типа.

    В середине августа специалисты ликвидировали 553 аппарата над 19 субъектами страны.

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    4 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Армия Ирана потребовала от США возместить ущерб и покинуть Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов должны возместить ущерб странам Ближнего Востока и вывести свои войска из региона для обеспечения безопасности, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Вашингтону следует компенсировать ущерб, нанесенный странам Ближнего Востока в результате военных действий, и вывести войска, подчеркнул Акраминия, передает ТАСС. «Разумное решение для США – признать реальности, возместить издержки и покинуть регион. Это обеспечит безопасность в регионе и приблизит американский народ к благополучию», – отметил военный.

    По его словам, все текущие проблемы американских войск и трудности граждан США связаны с ошибочными действиями Вашингтона, который совершил агрессию против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от пятимесячного противостояния.

    В ответ советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного и длительного военного противостояния с Вашингтоном.

    Ранее Иран потребовал от Соединенных Штатов выплатить компенсации за нанесенный ущерб и полностью вывести войска из зоны Персидского залива.

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    Песков сообщил о приостановке ударов по Киеву на трое суток
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    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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