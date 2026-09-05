Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.3 комментария
ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска
Российские беспилотники атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморск и Одесса.
Вооруженные силы России нанесли удары по судам, задействованным в перевозке военных грузов. В Министерстве обороны уточнили, что атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».
«Кадры объективного контроля поражения морских судов, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ в портах Черноморск и Одесса. Расчетами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» в порту Черноморск были поражены два судна типа «сухогруз» и один типа «контейнеровоз». Также на рейде порта Одесса реактивной «Геранью» был поражен еще один сухогруз противника», – сообщили в оборонном ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в порту Черноморска.
Несколькими днями ранее российские войска поразили три сухогруза и два морских танкера в Одессе. А в июле армия России нанесла успешные удары по пяти перевозившим снабжение для украинских войск кораблям.