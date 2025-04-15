Нарышкин: НАТО усилило военные позиции у границы Калининградской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, страны НАТО усиливают свои военные позиции на границе с Калининградской областью России, передает РИА «Новости».

Нарышкин отметил, что этот процесс сопровождается ростом агрессивных устремлений по отношению к России и Белоруссии, причем данные действия проявляются в различных формах, включая скрытые методы деятельности специальных служб.

В комментарии белорусскому телеканалу «Первый информационный» Нарышкин подчеркнул, что укрепление позиций стран НАТО происходит не только на границе с Калининградской областью, но и с Белоруссией. Он указал на то, что агрессия проявляется в различных формах, что свидетельствует о росте напряженности в регионе.

Глава СВР также обратил внимание на то, что военные приготовления НАТО распространяются на разные границы, что может усугубить ситуацию в регионе и требует пристального внимания со стороны России.

В начале 2025 года депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил обеспокоенность из-за передвижений военной техники НАТО вблизи Калининградской области.