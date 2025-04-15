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Нарышкин: НАТО усилило военные позиции у границы Калининградской области
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил об увеличении военных приготовлений НАТО на границе с Калининградской областью.
По его словам, страны НАТО усиливают свои военные позиции на границе с Калининградской областью России, передает РИА «Новости».
Нарышкин отметил, что этот процесс сопровождается ростом агрессивных устремлений по отношению к России и Белоруссии, причем данные действия проявляются в различных формах, включая скрытые методы деятельности специальных служб.
В комментарии белорусскому телеканалу «Первый информационный» Нарышкин подчеркнул, что укрепление позиций стран НАТО происходит не только на границе с Калининградской областью, но и с Белоруссией. Он указал на то, что агрессия проявляется в различных формах, что свидетельствует о росте напряженности в регионе.
Глава СВР также обратил внимание на то, что военные приготовления НАТО распространяются на разные границы, что может усугубить ситуацию в регионе и требует пристального внимания со стороны России.
В начале 2025 года депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил обеспокоенность из-за передвижений военной техники НАТО вблизи Калининградской области.