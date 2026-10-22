За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.12 комментариев
РЖД предложили странам Африки помощь в развитии железных дорог
РЖД объявили о готовности развивать железные дороги в государствах Африки
Холдинг «Российские железные дороги» выразил готовность к открытому диалогу с африканскими государствами по широкому спектру направлений в транспортной сфере.
РЖД намерены расширять сотрудничество с африканскими партнерами в сфере развития железнодорожного транспорта, передает ТАСС. В первую очередь холдинг планирует оказывать услуги стратегического и технического консалтинга.
Кроме того, компания готова заняться подготовкой и обучением профильного персонала для государств Африки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД России анонсировал обсуждение вопросов экономического и инвестиционного сотрудничества на предстоящем третьем саммите Россия – Африка.
На прошлой неделе Министерство энергетики предложило африканским государствам услуги по геологоразведке и прямые поставки газа.
Власти Мали заявили о планах углубить партнерство с Москвой за счет совместной постройки железной дороги.