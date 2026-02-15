Террористы убили 32 человека и захватили заложников в Нигерии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тридцать два человека стали жертвами нападения террористов на три деревни в штате Нигер на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Arise. По словам официального представителя полиции Васиу Абиодуна, неизвестные вооруженные преступники напали на Туган-Макери, Консоко и Писса в ночь на 15 февраля.

Число погибших, по словам представителей местных властей, может возрасти. Точное количество заложников, которых террористы увели с собой, также пока неизвестно. Местные спецслужбы продолжают выяснять детали произошедшего.

Телеканал Arise отмечает, что характер атаки напоминает действия известной экстремистской группировки «Боко харам», уже не раз совершавшей подобные нападения на мирных жителей в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы стран Сахеля провели атаку на позиции террористов на северо-востоке Мали. Террористы убили 42 человека в центральном штате Нигерии.