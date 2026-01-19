ВС стран Сахеля атаковали террористов на северо-востоке Мали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный штаб ВС Альянса государств Сахеля, в который входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер, объявил о масштабной воздушной операции против террористических формирований, передает ТАСС.

В операции были задействованы средства воздушной разведки, которые обнаружили цели в районе Тазубарат на северо-востоке страны.

По обнаруженным позициям был нанесен скоординированный авиаудар. По данным генштаба, в результате атаки уничтожено большое количество боевиков, ликвидирована техника, изъято оружие террористов.

Власти Альянса подчеркивают, что операция стала частью совместных усилий государств региона по борьбе с радикальными группировками. Генштаб ВС АГС заявил о намерении продолжать активные действия против террористов не только в Мали, но и на территории Буркина-Фасо и Нигера.

В настоящее время на территории Мали действует до 40 радикальных группировок. Крупнейшая из них – «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», входящая в структуру «Аль-Каиды*» (запрещена в РФ), насчитывает примерно 7 тыс. боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.

СОМБ предупредило о рисках роста конфликтов на Африканском континенте из-за поставок оружия с Украины.

Премьер-министр Мали обвинил Киев в поставках дронов террористическим группировкам.