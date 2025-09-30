Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
СОМБ предупредило о рисках конфликтов в Африке из-за поставок оружия Киевом
Планы Киева по отправке вооружений на африканский континент могут способствовать росту нестабильности и усилению деятельности террористов в таких регионах, как Сахель, сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
По его словам, заявление Владимира Зеленского о договоренностях с африканскими странами по поставкам украинского вооружения вызывает серьезную тревогу, отмечает ТАСС.
Иванов добавил, что отсутствие конкретики о странах-получателях снижает прозрачность инициативы, что усиливает риски для безопасности на континенте.
Он подчеркнул, что подобные неконтролируемые поставки оружия в нестабильные регионы, такие как Сахель, могут привести к эскалации локальных конфликтов и усилению террористических группировок. Эксперт также отметил, что западное вооружение, попавшее на Украину, способно оказаться на черном рынке и в конечном итоге использоваться террористами не только в Африке, но и в Европе.
Иванов напомнил, что аналогичные случаи, например в Мали и Нигере, уже приводили к дипломатическим скандалам и разрыву отношений между африканскими государствами.
