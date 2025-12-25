  • Новость часаЗахарова: НАТО стремится втянуть Грузию в опасные игры
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Брюссельская ведьма крадет Рождество

    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня

    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко, был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    23 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    «Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В осеннюю сессию Госдумы депутаты «Единой России» приняли поправки к бюджету с акцентом на социальные обязательства и расходы.

    Первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что на мероприятия народной программы партии выделено около 174 млрд рублей на три года, в том числе более 50 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Жуков подчеркнул, что средства направляются на повышение доступности протезно-ортопедической помощи, создание центров высокотехнологического протезирования и реабилитации участников СВО, а также на социальную газификацию и улучшение транспорта и сельского хозяйства.

    Замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что «Единая Россия» добилась индексации зарплат бюджетников и пенсий выше инфляции, а МРОТ вырастет до 27 тыс. рублей. Исаев отметил, что индексация пенсий с 2025 года будет производиться с 1 января, без двух этапов, а поддержка по социальному контракту и социальных программ также продолжится. Также принято решение о страховании по больничным листам для самозанятых и целевом обучении медиков.

    Вице-спикер Анна Кузнецова акцентировала внимание на поддержке семей. По ее словам, на помощь многодетным семьям выделяется порядка 500 млрд рублей, а детский бюджет увеличен на 6% и составляет 11 трлн рублей. Приняты десятки законов в поддержку военнослужащих и семей, введены специальные льготы для матерей-героинь, расширена региональная программа поддержки студенческих семей.

    23 декабря 2025, 11:09 • Новости дня
    ЛДПР предложила ввести льготы за большой стаж работы

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили ввести статус ветерана трудовой деятельности для граждан с трудовым стажем от 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

    Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект о введении в стране новой категории «ветеран трудовой деятельности», передает РИА «Новости».

    Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, такая мера позволит признать заслуги россиян с длительным трудовым стажем – не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

    Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. «А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям? Ради таких людей ЛДПР вносит законопроект, в котором предлагается ввести в России новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности», – заявил Слуцкий.

    В случае одобрения инициативы звание будет закрепляться за россиянами с большим стажем независимо от наличия наград; детали присвоения и условия определит правительство России. Звание предполагает реальные меры поддержки: компенсация 50% расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку домашнего телефона, преимущества при вступлении в кооперативы и приобретении земли, а также гарантия права на бесплатные протезы (кроме зубных) и приоритет в оказании медпомощи и социальной поддержке.

    Слуцкий подчеркнул, что эти меры призваны подчеркнуть уважение к людям, внесшим огромный вклад в развитие страны, и обеспечить им ощутимую поддержку на государственном уровне. Сейчас, по словам депутатов, существует несправедливая ситуация, когда даже люди с большим стажем, но без наград, не могут претендовать на статус ветерана труда и соответствующие льготы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как вырастут выплаты и пособия в 2026 году.

    25 декабря 2025, 13:30 • Видео
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    23 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    25 декабря 2025, 08:18 • Новости дня
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    23 декабря 2025, 08:32 • Новости дня
    В Москве задержали избившего пассажира в метро человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина несколько раз ударил молодого человека в столичном метрополитене, нападавшего задержали, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии, конфликт разгорелся между 48-летним нападавшим и 19-летним молодым человеком, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Нападавший нанес несколько ударов рукой в лицо сопернику, после этого пострадавший обратился за медпомощью, у него диагностировали травму носа, добавили в МВД.

    Камеры видеонаблюдения позволили сотрудникам полиции найти и задержать подозреваемого.

    Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», нападавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Ранее жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    Осенью трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск – Серпухов в Подмосковье.

    25 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева

    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил политолога Бориса Славина, бывшего помощника Михаила Горбачева, он находится в реанимации, сообщил его сын.

    О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.

    «У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.

    По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.

    Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.


    23 декабря 2025, 12:36 • Новости дня
    Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.

    Штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тыс. рублей вместо прежних 2 – 4 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Для юридических лиц штрафы вырастут до 200–500 тыс. рублей, старые значения варьировались в диапазоне 20–40 тыс. рублей.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал: «Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов».

    В ноябре Центробанк призывал микрофинансовые организации прекратить навязывание дополнительных услуг клиентам.

    24 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    В Госдуме оценили перспективы доступа к VPN в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ожидать ограничений на использование VPN в России в 2026 году не стоит, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Планов на ограничение использования VPN в России в 2026 году нет, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По словам депутата, решения о подобных шагах на будущий год не обсуждаются, пишет РИА «Новости».

    Боярский отметил, что VPN является инструментом обхода блокировок, которые государство вводит исходя из законодательства, а также используются в ответ на санкционные меры зарубежных государств, препятствующих доступу к нужной информации. Он добавил, что существует необходимость обходить «недружественные» запреты, возникшие из-за санкций.

    По мнению депутата, вместо ограничений стоит сосредоточиться на снижении популярности постоянного использования VPN среди пользователей и информировании населения о возможных угрозах при длительной работе таких сервисов. К числу рисков Боярский отнес возможность перехода по вредоносным ссылкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор начал блокировать популярные протоколы VPN, из-за чего в ряде российских регионов произошли сбои в работе VPN-сервисов. Эксперты отметили, что полная блокировка обхода невозможна, так как VPN-сервисы быстро осваивают новые технологии.

    В России подписан закон, согласно которому использование VPN признается отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Также введены штрафы за рекламу VPN-сервисов.

    24 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Число свободных рабочих мест в столице, остающихся невостребованными, сейчас достигает 500 тыс., и на фоне демографических изменений этот показатель может увеличиться, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

    Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет порядка 500 тыс. человек и, по прогнозу властей, будет только расти из-за сложной демографической ситуации, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета о работе городского правительства в Мосгордуме.

    «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», – заявил Собянин.

    Он напомнил, что на рынке труда продолжают сохраняться трудности, связанные с соотношением работников и вакансий. По словам Собянина, москвичей становится меньше, что приводит к постоянному кадровому голоду во многих сферах столицы.

    Мэр также отметил, что количество трудовых мигрантов в Москве за последние несколько лет осталось стабильным. Во время пандемии коронавируса количество приезжих сокращалось, но затем наблюдалось небольшое восстановление. Однако существенное увеличение числа иностранных рабочих с тех пор не происходило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    24 декабря 2025, 05:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.


    23 декабря 2025, 16:00 • Новости дня
    Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь

    Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин подчеркнул, что для развития Сибири главным остается создание экономических центров и улучшение инфраструктуры, а не изменение местоположения столицы.

    Необходимость инвестировать в инфраструктуру и создавать новые центры экономической активности в Сибири важнее, чем перенос столицы из Москвы. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на Всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения», передает РИА «Новости».

    По словам Орешкина, приоритетной задачей является создание привлекательных условий для жизни и появления новых рабочих мест, а не перемещение федеральных органов управления.

    Орешкин также отметил, что крупные компании уже переносят свои штаб-квартиры в Сибирь, приводя в пример «Русгидро». Он добавил, что если уделять внимание инфраструктуре и развитию городов, экономическая активность в регионе будет расти естественным образом. Перенос столицы, по его мнению, не обеспечит тех изменений, которые ожидаются.

    Профессор НИУ ВШЭ Сергей Караганов согласился с тем, что комплексное развитие Сибири требует именно экономических и социальных мер, а не исключительно административных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предлагал перенести столицу России во Владивосток к 2050 году.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перенос столицы в Иркутск невозможен. Так он прокомментировал письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева в якутском издании SakhaLife, где ученый предложил российским властям перенести столицу России в Иркутск, чтобы «обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России».

    Президент Владимир Путин отмечал, что проблемы излишней централизации существуют, но столица исторически и ментально связана с Москвой и необходимости в ее переносе нет.

