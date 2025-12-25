Омбудсмен Москалькова сообщила о 2 тыс. посылок для российских пленных

Tекст: Катерина Туманова

«Мы сегодня собрали 2 тыс. посылок для наших ребят с помощью Международного комитета Красного Креста. Каждому от родных передадим письмо, если родные хотят передать это письмо. Эта акция зеркальная», – сказала она на радио «Комсомольская правда».

Москалькова уточнила, что 16 декабря Россия и Украина передали письма для пленных на взаимной основе, которые будут доставлены до Нового года.

«Очень важно, чтобы люди, которые в плену, получали информацию из дома и понимали, что государство с ними», – добавила омбудсмен.

