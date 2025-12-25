Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.2 комментария
Умерла народная артистка России Вера Алентова
Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни, сообщили в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина.
«Да, это правда», – заявил источник на вопрос о кончине Алентовой, не уточнив причину смерти, передает ТАСС.
В официальном заявлении театра отмечается, что «случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», пишет РИА «Новости».
Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. Она после школы хотела выбрать медицинский путь, поступив в медицинский институт Барнаула, однако увлеклась театром и начала работать в Барнаульском драматическом театре.
В начале 1960-х годов Алентова переехала в Москву, а в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, обучаясь у Василия Маркова.
Более 60 лет она выступала на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, где создала множество заметных ролей, в том числе – главную роль в спектакле «Шоколадный солдатик».
Широкую известность Алентова получила благодаря кинематографу – ее звездной ролью стала главная героиня в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», удостоенном премии «Оскар».
Напомним, четыре года назад артистка потеряла своего мужа Владимира Меньшова.