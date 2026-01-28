  • Новость часаВ Египте пропали двое туристов из России
    28 января 2026, 21:00 • В мире

    В новой конституции Казахстана Токаеву предусмотрели преемника

    В новой конституции Казахстана Токаеву предусмотрели преемника
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию. Об этом было заявлено на заседании комиссии по конституционной реформе, которую инициировал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Нынешний основной закон республики был принят сразу после распада СССР. Как изменит органы власти Казахстана новая конституция и к каким переменам в управлении страной она приведет?

    В проекте обновленной конституции Казахстана предлагается изменить 77 статей, что затрагивает 84% всего основного закона. Как сообщил зампредседателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на заседании комиссии по конституционной реформе, в итоговом проекте появятся преамбула, 11 разделов и 104 статьи, а также два новых раздела – «Народный Совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конституцию».

    Нурмуханов подчеркнул, что новеллы сводного проекта затрагивают основы конституционного строя, кардинально меняют его облик и обладают потенциалом для дальнейших преобразований. В новой редакции преамбулы будут отражены национальные ценности, современные вызовы, статус страны как демократического, светского, правового и социального государства, где высшей ценностью признается человек, его жизнь, права и свободы.

    Конституционная реформа предусматривает обновление норм о разделении властей, уточнение положений о действующем праве, пересмотр деятельности общественных объединений и их взаимодействия с государством, а также совершенствование норм о взаимодействии власти и религии, государственных символах и других аспектах.

    Напомним, указ о создании комиссии по конституционной реформе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал на прошлой неделе. Структура разрабатывает и обобщает предложения, а также готовит проект изменений. Ранее лидер страны отмечал, что референдум, в рамках которого будет принята новая редакция главного документа страны, может состояться в 2027 году.

    Токаев неоднократно заявлял, что Казахстан должен остаться государством с сильным президентом. «Это вопрос обеспечения надежного будущего нашей страны в неспокойном мире, где парламентские системы уже не выполняют своего предназначения с точки зрения безопасности и порядка, стабильности и развития», – говорил он в октябре.

    На прошлой неделе Токаев предложил учредить должность вице-президента, который будет представлять Казахстан на международной арене, сотрудничать с парламентом, взаимодействовать с отечественными и зарубежными организациями и выполнять другие обязанности, возложенные на него лидером республики.

    Кроме того, Токаев упоминал о планах закрепить в конституции принципы светского правового государства. Эксперты сходятся во мнении, что главными изменениями в ходе конституционной реформы является переход к однопалатному парламенту («курултай») и упразднение Сената.

    «Главный мотив, который не обозначается публично, это избавление от возможного реванша со стороны сторонников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (занимал эту должность с 1991 по 2019 год). Одновременно это упрощение системы управления, на что указывает однопалатный парламент», – считает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    По его мнению, предлагаемые поправки заточены под действующую правящую команду во главе с президентом. При этом часть нововведений должна укрепить «национальный дух». «Большое число поправок касается технической стороны: детализируется сам механизм принятия решений», – подчеркивает политолог.

    Как напомнил Андрей Грозин, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, после попытки переворота в начале 2022 года в стране уже проходило масштабное обновление конституции. «Сейчас речь идет не о внесении точеных поправок, а новом фронтальном изменении конституции. Этот процесс идет уже несколько лет и завязан на фигуру действующего главы страны», – считает собеседник.

    Старая политическая система страны «не вполне соответствует времени».

    «Осенью прошлого года Токаев сказал, что Казахстану необходимо перейти от двухпалатного парламента к однопалатному, как более мобильному. Но тогда же появилось много критики по поводу того, что это возможно только за счет сужения темы представительства регионов, различных этнических нетитульных групп, общественных организаций и так далее», – напомнил Грозин.

    Среди других предлагаемых изменений эксперт отметил прямое закрепление принципа отделения религии от государства. «В Казахстане периодически обсуждается тема ограничений на ношение религиозной одежды в образовательных структурах. Но я не думаю, что для страны тематика религиозного экстремизма является серьезным раздражающим фактором», – пояснил эксперт.

    По прогнозу Лепехина, отказ от классической двухпалатной системы в пользу унитарного курултая не повлияет на скорость принятия законов и качество их экспертизы без «верхнего» фильтра в лице Сената. «Все разговоры о том, что повысится роль парламента и качество принимаемых законов, не имеют никакого отношения к реальной политике... Речь идет о том, чтобы выправить систему власти на постсоветском пространстве», – добавил спикер.

    Параметры перестройки парламентской системы, создания Народного Совета и другие изменения станут более понятными в ближайшие полгода.

    «Пока все это представлено в эскизах. Но в любом случае президент очень амбициозный, у него большая программа. Поэтому я не могу себе представить, чтобы он ушел в 2029 году в отставку (сейчас, согласно конституции, президент избирается один раз сроком на 7 лет), он останется на своем посту и постарается реализовать свои идеи», – полагает Грозин.

    Что касается должности вице-президента, то в первую очередь речь идет о создании гарантированного механизма преемственности. «Возможны какие-то сгустки оппозиции внутри аппарата – непосредственно рядом с Токаевым, поэтому возникает мотив, как огородить себя от неожиданностей и в случае чего обеспечить преемственность. Во-вторых, на вице-президента можно переложить какие-нибудь публичные мероприятия», – рассуждает Лепехин.

    При этом Грозин пока не видит подходящую кандидатура на этот пост. «Согласно обсуждаемым поправкам, вице-президент будет не избираться, а назначаться для представления страны на международной арене. Но пока я не представляю, кто способен тащить такой воз и подменить собой Токаева на столь важном направлении», – рассуждает политолог. По его словам, России, для которой Казахстан является союзником и партнером, будет небезразлично, кто в будущем станет вице-президентом, а также кто возглавит  парламент и другие структуры.

    Несмотря на обещание Токаева сохранить Казахстан как президентскую республику, он не исключает, что в будущем должность спикера курултая станет более влиятельной, чем пост главы государства и нынешний президент при желании сможет таким образом продолжить руководить страной в ином статусе.

    Лепехин при этом прогнозирует, что народ Казахстана одобрит все предлагаемые поправки. «В казахской прессе будет всячески демонстрироваться то, что народ поддерживает новую конституцию, будут публиковаться соответствующие социологические результаты. Другой альтернативы этому процессу там нет», – считает эксперт.

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

