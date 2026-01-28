В Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию

В Казахстане подготовили проект поправок к 77 статьям Конституции

Tекст: Елизавета Шишкова

В итоговом проекте появятся преамбула, 11 разделов и 104 статьи, а также два новых раздела – «Народный Совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конституцию». Четыре раздела будут переименованы, изменения затронут все части основного закона, сообщает «Интерфакс».

Нурмуханов подчеркнул, что предложенные нововведения – это «глубоко продуманный шаг», который меняет концептуальные подходы, усиливает юридическую точность и повышает качество Конституции. Он отметил, что новеллы сводного проекта затрагивают основы конституционного строя, кардинально меняют облик основного закона и обладают потенциалом для дальнейших преобразований.

В новой редакции преамбулы будут отражены национальные ценности, современные вызовы, статус Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, где высшей ценностью признается человек, его жизнь, права и свободы. В преамбуле зафиксированы миссия государства, исторический контекст и культурные особенности, определяющие общественные ориентиры.

Реформа также предусматривает обновление норм о разделении властей, уточнение положений о действующем праве, пересмотр деятельности общественных объединений и их взаимодействия с государством, а также совершенствование норм о взаимодействии государства и религии, государственных символах и других аспектах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании комиссии по конституционной реформе 21 января. Комиссия разрабатывает и обобщает предложения, готовит проект изменений, после чего дата референдума будет определена.

В послании 8 сентября 2025 года Токаев предложил рассмотреть возможность перехода к однопалатному парламенту и вынести этот вопрос на референдум. Он предположил, что обсуждения займут не менее года, а проведение референдума возможно в 2027 году. Токаев подчеркнул, что масштаб изменений сопоставим с принятием новой Конституции страны.