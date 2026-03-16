    При каких условиях иранские беспилотники ударят по территории США
    Defense Express: Упавший на Крещатик «Ланцет» был оснащен искусственным интеллектом
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Журова: Никто не мог предположить, что восемь раз прозвучит гимн России на Паралимпиаде
    Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Мурашко сообщил о резком сокращении потребления алкоголя в России
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    16 марта 2026, 17:54 • Новости дня

    Иран нанес удары по складам Израиля и базе США в Катаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках очередного этапа спецоперации иранские военные применили сверхтяжелые ракеты, атаковав объекты в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане.

    Иранские военные нанесли удары по нескольким объектам в Израиле, Катаре и Иракском Курдистане, передает ТАСС. По данным пресс-службы КСИР, атака стала 56-й волной операции «Правдивое обещание – 4». В числе целей оказались ракетные склады в Израиле и американская база Аль-Удейд в Катаре.

    В заявлении КСИР говорится: «56-я волна операции „Правдивое обещание – 4“ была проведена против целей на оккупированных территориях. В ходе операции высокоточные сверхтяжелые ракетные системы Khorremshahr, Emad и Ghader нанесли точные удары по следующим объектам: командованию тылового обеспечения южного региона Израиля, стратегическому складу ракет компании Rafael на севере оккупированных территорий, американской военной базе Аль-Удейд в Катаре».

    Одновременно подразделения беспилотников КСИР атаковали позиции антииранских вооружённых группировок в районе Эрбиля, столице Иракского Курдистана. Удары были нанесены серией мощных залпов, отмечает иранское государственное телевидение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Катара заявило, что силы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку на территорию страны.

    16 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

    Политолог Рар: Европа в ответ на ультиматум Трампа начнет «крестовый поход» на Иран

    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум
    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    16 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    От вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран
    Tекст: Валерия Городецкая

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    Британия, Китай, Республика Корея, Франция и Япония отказались поддержать инициативу Вашингтона как напрямую, так и косвенно, передает ТАСС. Китай и Франция подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации в регионе.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай считает необходимым избегать любых действий, способных привести к эскалации конфликта между США и Ираном. Он призвал стороны немедленно прекратить военные действия. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что Париж делает ставку на дипломатические усилия в вопросе Ормузского пролива.

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити и министр обороны Синдзиро Коидзуми заявили, что Токио не планирует отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Британский премьер-министр Кир Стармер также отверг предложение о направлении британских военных судов в регион.

    Сеул занял выжидательную позицию: телеканал KBS со ссылкой на администрацию президента Республики Корея сообщил, что страна анализирует предложение США и намерена провести дополнительные консультации. Власти Австралии, по словам министра инфраструктуры Кэтрин Кинг, также не собираются направлять свои корабли в Ормузский пролив, несмотря на призывы со стороны Вашингтона.

    Ранее Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об обсуждении отправки кораблей ЕС в Ормузский пролив.

    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    16 марта 2026, 03:17 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе
    Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе
    Tекст: Антон Антонов

    Если страны альянса не ответят на просьбу США помочь с безопасностью Ормузского пролива, НАТО ждут негативные последствия, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.

    16 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    В Израиле показали видео падения кассетной бомбы рядом с людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва кассетного снаряда в считаных метрах от прохожих в Тель-Авиве, запись обнародовали правоохранительные органы Израиля.

    ЧП произошло в ходе недавней атаки на центральную часть страны, обстрел проводился кассетными боеприпасами, указали полиции Израиля, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что на кадрах видны граждане, не спустившиеся в укрытие. Рядом с ними упал боеприпас, из-за чего трое мирных жителей получили легкие травмы.

    Ранее армия Израиля фиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. До этого израильский пилот заснял момент пролета боеголовок тяжелой ракеты с кассетной частью.

    16 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские боевые суда, оснащенные оборудованием для поиска мин, неожиданно появились в порту Пенанг в Малайзии, оставив стратегически важный Ормузский пролив без необходимого прикрытия.

    Корабли USS Tulsa и USS Santa Barbara, предназначенные для траления мин, зашли в малайзийский порт, пишет The War Zone.

    Ранее эти суда базировались в Бахрейне и должны были заменять списанные тральщики типа Avenger для обеспечения безопасности судоходства.

    Передислокация произошла на фоне напряженности в Ормузском проливе, где существует высокий риск минирования вод со стороны Ирана. Теперь значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Причины отправки кораблей на восток не уточняются, однако эксперты указывают на технические сложности эксплуатации этих судов и их уязвимость. В материале приводится выдержка из военного брифинга: «LCS был спроектирован как многоцелевая платформа, и все эти другие задачи сокращают время для обретения мастерства в противоминной обороне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские корабли прибрежной зоны Tulsa и Santa Barbara прибыли на базу в Бахрейне для замены устаревших тральщиков типа Avenger. Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    16 марта 2026, 11:16 • Новости дня
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки на тегеранский аэропорт Мехрабад уничтожен правительственный самолет, которым пользовались аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего руководства Ирана, заявила пресс-служба израильской армии.

    Пресс-служба армии еврейского государства заявила о ликвидации воздушного судна иранского лидера, передает ТАСС. Согласно сообщению, атака на воздушную гавань произошла в ночь на понедельник.

    Военные подчеркнули: «Это был точечный удар по правительственному самолету». По версии Тель-Авива, уничтоженным бортом пользовался аятолла Али Хаменеи и другие руководители высокого ранга.

    Ранее армия Израиля уже четыре раза отчитывалась об ударах по аэропорту Мехрабад. Тогда целями назывались радиолокационные станции, системы ПВО и военные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США объявил награду за сведения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.

    Армия обороны Израиля ранее заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».

    Израильская авиация атаковала командные центры вооруженных сил исламской республики в Тегеране и Тебризе.

    16 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра

    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра после атаки дронов

    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра
    Tекст: Мария Иванова

    В эмирате Эль-Фуджайра полностью остановлена погрузка нефти в одноимённом порту после атаки дронов, приведшей к пожару в нефтепромышленной зоне.

    Экспортные операции в гавани Фуджайра приостановлены после инцидента с безопасностью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Решение о прекращении налива сырья принято на фоне поступивших данных об угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в порту Фуджейры возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника.

    Ранее в районе международного аэропорта Дубая БПЛА повредил резервуар с топливом.


    15 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения войны против Ирана минимум три недели, несмотря на переговорные заявления.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном могут продолжаться еще минимум три недели, сообщает The War Zone. Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что пока не готов заключать соглашение с Тегераном: «Иран хочет заключить сделку, и я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши». Он добавил, что условия должны быть «очень твердыми», но конкретные требования раскрывать отказался, подчеркнув, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.

    Израильские военные, по словам официального представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, планируют продолжать военную кампанию на территории Ирана как минимум до еврейской Пасхи (Песах, или еврейская Пасха, в 2026 году начинается вечером 1 апреля - прим. ВЗГЛЯД). Дефрин уточнил, что у израильской армии еще тысячи целей, а операция ведется в тесной координации с США и не связана строгими сроками: «Мы не работаем по секундомеру или расписанию, наша задача – серьезно ослабить иранский режим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооруженных сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    16 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава британского правительства Кир Стармер решил не посылать военные суда для восстановления навигации в Ормузском проливе, пишут СМИ.

    Отказ Лондона выполнить просьбу президента США Дональда Трампа способен усугубить разногласия между лидерами двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Вместо крупных судов Минобороны Британии рассматривает вариант отправки поисковых дронов. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд в телеэфире подтвердил, что власти действительно обсуждают подобную инициативу.

    Напомним, Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Глава Белого дома грозил странам НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь Вашингтону в этом регионе.

    При этом он сообщал Стармеру об утрате актуальности британской поддержки в конфликте с Ираном.

    16 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Американист: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив

    Американист Дудаков: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив

    Американист: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп вынужден отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку в Ормузском проливе, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США перешел к угрозам и заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет в Ормузе.

    «В Европе на фоне операции США против Ирана усугубился энергокризис. Дело в том, что страны континента, как и многие азиатские государства, зависимы от поставок энергоносителей через Ормузский пролив. Однако европейцы не спешат рисковать и отправлять свои корабли для обеспечения судоходства. Причем можно констатировать, что на них не подействовали даже угрозы Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    Так, на просьбу американского президента отказом уже ответили в кабинете Кира Стармера, а также в канцелярии Фридриха Мерца. Одна из причин – их возможности ограничены, пояснил собеседник. «Например, у британцев на ходу лишь два эсминца – это совсем не те масштабы, которые позволили бы им разблокировать Ормуз. Германия также испытывает большие проблемы с военно-морским флотом. У Франции дела чуть лучше, но Париж не хочет идти на риск», – детализировал политолог.

    Он назвал ситуацию, в которой оказался Вашингтон, безвыходной: Трамп вынужден искать союзников вовне и «отчаянно взывать то к европейцам, то к китайцам, выпрашивая хотя бы у кого-то поддержку». Эксперт объясняет обращение главы Белого дома двумя причинами. «Во-первых, Штаты опасаются миссии в проливе. Потеря хотя бы одного эсминца класса «Арли Берк» обернется для них расходами в миллиарды долларов, а также серьезным репутационным ударом», – пояснил Дудаков.

    «Во-вторых, администрация США надеется таким образом разделить ответственность между всеми странами за текущий кризис. Очевидно, что Трампа в нем завяз, и никто больше в мире не присоединяется к американскому лидеру. Америка действует буквально в изоляции. Соответственно, Вашингтону нужна хотя бы какая-то коалиция, только на этот раз желающих не находится», – уточнил американист.

    По его мнению, позиция европейцев и азиатов сводится к следующему: «они надеются на то, что своим неприятием войны им удастся склонить Трампа к деэскалации, и тогда, по их мнению, нефтегазовые потоки могут сами собой восстановиться». «У американского лидера нет инструментов, которые бы принудили членов НАТО откликнуться на призыв США. Поэтому все его заявления останутся на уровне риторических угроз», – заключил Дудаков.

    16 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе фейком

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп назвал видео с иранскими морскими дронами-камикадзе подделкой, подчеркнув, что подобных судов в действительности не существует.

    Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что видео с иранскими морскими дронами-камикадзе является подделкой, а сами дроны «не существуют». По его словам, Иран давно известен как «мастер медиаманипуляций» и использует искусственный интеллект для распространения дезинформации.

    Трамп отметил: «Они показали фальшивые «камикадзе-лодки», стреляющие по разным кораблям в море, что выглядит мощно и жестоко, но этих лодок не существует – это ложная информация, чтобы показать, насколько «сильны» их уже проигравшие военные!»

    Он также заявил, что все американские самолеты-заправщики, якобы поврежденные в результате нападений, находятся в строю, за исключением одного, который скоро вновь поднимется в воздух.

    По мнению Трампа, здания и корабли, якобы показанные горящими, на самом деле не пострадали, а кадры с ними были сгенерированы искусственным интеллектом. Президент добавил, что Иран координирует свои действия со средствами массовой информации, чтобы распространять ложь о якобы поражении американских военных объектов, и обвинил СМИ в преднамеренном распространении фейков.

    Трамп также назвал фейком пожар на авианосце «Авраам Линкольн». «Его не только не сожгли, но даже не обстреляли – Иран знает, что этого делать не стоит!» – заявил президент США.

    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль якобы покинул регион и начал возвращение в США.

    Американские военные атаковали иранское судно, которое приблизилось к авианосцу USS Abraham Lincoln.

    До этого американские военные уточняли, что четыре иранские ракеты не попали по авианосцу «Авраам Линкольн» и не достигли его района.

    16 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном

    МИД Ирана: Зеленский пытается втянуть Украину в конфликт на Ближнем Востоке

    Тегеран обвинил Зеленского в попытке втянуть Украину в конфликт с Ираном
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть украинский народ в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    По его словам, украинский лидер намерен отправить военных советников для поддержки союзников США в борьбе с иранскими беспилотниками, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что подобные действия Киева не помогут решить внутренние проблемы страны и только усугубят международную ответственность Украины. «Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты», – сказал он.

    Ранее в Иране признали Украину законной целью за поддержку Израиля.

    Сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Зеленскому с запросом о борьбе с иранскими беспилотниками.

    16 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Саджиль» в нынешнем конфликте с США и Израилем

    КСИР сообщил о применении ракеты «Саджиль» в нынешнем конфликте с США и Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые в нынешнем конфликте с США и Израилем задействовал стратегическую двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщил Корпус стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что в рамках 54-й волны ударов операции «Правдивое обещание 4» были применены сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад», а также – впервые в этой операции – стратегическая ракета «Саджиль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Гостелерадиокомпанию Ирана.

    По данным КСИР, удары были нанесены по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, инфраструктуре военной и оборонной промышленности, а также местам сбора израильских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первое применение ракеты «Саджиль» Ираном. В июне 2025 года Корпус стражей исламской революции сообщил, что при атаке на Израиль применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль».

    16 марта 2026, 07:58 • Новости дня
    Япония отказалась отправить военные корабли в Ормузский пролив
    Япония отказалась отправить военные корабли в Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония в настоящее время не рассматривает возможность отправки своих военных кораблей для патрулирования Ормузского пролива, заявил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

    Коидзуми заявил, что Япония в настоящее время не рассматривает отправку Сил самообороны в Ормузский пролив, передает ТАСС. На вопрос депутатов он отметил: «В настоящее время отправка Сил самообороны не рассматривается».

    Однако министр подчеркнул, что действующее законодательство позволяет направить военные корабли для защиты жизни, здоровья или имущества японских граждан, если такая необходимость возникнет. Коидзуми не уточнил, относится ли текущая ситуация на Ближнем Востоке к таким случаям.

    Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара во время брифинга сообщил, что Япония осведомлена о заявлениях президента США Дональда Трампа по поводу Ормузского пролива. Несмотря на это, Кихара подчеркнул, что никаких решений об отправке Сил самообороны пока не принято. Он пообещал, что Япония продолжит дипломатическую работу совместно с международным сообществом для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер отказался отправлять британские военные корабли к Ирану, несмотря на просьбу Трампа. Норвегия также отказалась отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив. Трамп пригрозил странам НАТО в случае их отказа помочь США в Ормузском проливе.

    15 марта 2026, 20:47 • Новости дня
    Беспилотник поразил базу Италии в Кувейте

    Tекст: Ольга Иванова

    Военная база Италии в Кувейте подверглась атаке беспилотника, в результате которой был уничтожен итальянский БПЛА, но никто не пострадал.

    Итальянская военная база «Али-эль-Салем» в Кувейте утром 15 марта подверглась атаке неизвестного беспилотника, сообщает РИА «Новости». По заявлению начальника Главного штаба Вооруженных сил Италии генерала Лучано Портолано, удар пришёлся по укрытию, где находился беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы. В результате атаки аппарат был уничтожен.

    «Сегодня утром база «Али-эль-Салем» в Кувейте, где размещены американский и итальянский персонал и различные средства, стала целью атаки беспилотника, который поразил укрытие, где находился беспилотный летательный аппарат итальянской оперативной группы, и уничтожил его», – заявил Портолано.

    Генерал также отметил, что связался с командованием подразделения на месте. По его словам, весь штатный состав находится в безопасности, никто из военнослужащих не пострадал.

    О случившемся оперативно проинформирован министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких дронов.

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: календарь питания с 16 по 22 марта и главные запреты для православных

      На этой неделе идет четвертая неделя Великого поста 2026, а это значит, что верующие преодолели важный духовный рубеж – ровно половину пути к Пасхе. С 16 по 22 марта Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, чья «Лествица» (лестница) учит нас не сбавлять оборотов в духовном восхождении. В эти дни пост становится особенно строгим в плане питания, но главное – удержать внутренний настрой. В материале – точный календарь трапез на текущую седмицу, что можно и нельзя делать, а также советы для тех, кто только присоединился к посту.

    • Пособие по безработице в 2026 году: размер, как получить, сроки выплаты

      В случае потери работы ряд граждан России имеют право на специальное пособие. Каков размер этой суммы, кто именно может ее получить, какие для этого требуются документы и при каких условиях выплата данного пособия приостанавливается или же прекращается вовсе?

    • Когда сажать бархатцы в 2026 году: лунный календарь, сроки посева и секреты пышного цветения

      Бархатцы, или тагетес – одни из самых любимых цветов у российских садоводов. Яркие солнечные соцветия украшают клумбы все лето и не требуют сложного ухода. Чтобы получить обильное цветение, важно правильно выбрать время посадки. В 2026 году лунный календарь подскажет идеальные даты для посева как на рассаду, так и сразу в открытый грунт. Разбираемся во всех тонкостях выращивания этой неприхотливой, но эффектной культуры.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

