Писториус заявил об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море
Германия решила отправить тральщик и вспомогательное судно в Средиземное море
Берлин перебросит в акваторию Средиземного моря минный тральщик и судно поддержки для подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Мы переместим в Средиземное море минный тральщик и предоставим ему в поддержку командно-вспомогательное судно», – заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rheinische Post.
Глава оборонного ведомства не уточнил точные сроки переброски кораблей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ заявил о готовности Берлина направить тральщики для защиты морских маршрутов.
Европейский союз подготовил меры по разминированию Ормузского пролива.
Ранее Министерство обороны Германии представило масштабную стратегию укрепления собственных вооруженных сил.