  ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Новый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин
    Лукашенко пригрозил районным руководителям тюрьмой за плохое хранение удобрений
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    25 апреля 2026, 09:09 • Новости дня

    Писториус заявил об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море

    Германия решила отправить тральщик и вспомогательное судно в Средиземное море

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин перебросит в акваторию Средиземного моря минный тральщик и судно поддержки для подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Германия планирует отправить в Средиземное море минный тральщик и вспомогательное судно, передает ТАСС. Этот шаг предпринимается в рамках подготовки к возможной миссии в Ормузском проливе.

    «Мы переместим в Средиземное море минный тральщик и предоставим ему в поддержку командно-вспомогательное судно», – заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rheinische Post.

    Глава оборонного ведомства не уточнил точные сроки переброски кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ заявил о готовности Берлина направить тральщики для защиты морских маршрутов.

    Европейский союз подготовил меры по разминированию Ормузского пролива.

    Ранее Министерство обороны Германии представило масштабную стратегию укрепления собственных вооруженных сил.

    24 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне скачка цен на газ на 34% участники саммита на Кипре сочли недостаточным план Еврокомиссии, потребовав от министров более решительных мер.

    Участники саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые краткосрочные меры для борьбы с энергетическим кризисом, передает Bloomberg.

    Предыдущий план Еврокомиссии, включавший снижение налогов и оптимизацию распределения авиатоплива, признан слабоэффективным на фоне конфликта в Иране. С начала боевых действий стоимость газа выросла на 34%, а нефти марки Brent – на 37%.

    «Европа должна иметь гораздо больше мужества», – заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Политик отметила, что инициативы чиновников являются недостаточным шагом вперед. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение обязать профильных министров представить конкретные предложения в ближайшее время.

    Власти Испании также призвали проявлять большую амбициозность в вопросах энергетической политики. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетовал на слишком медленное принятие решений. Ранее Еврокомиссия анонсировала программу AccelerateEU для сдерживания цен на энергоресурсы без ущерба для климатических задач сообщества.

    В долгосрочной перспективе объединение планирует масштабно электрифицировать экономику, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Эта стратегия полностью соответствует глобальной цели европейского блока по сокращению вредных выбросов на 90% к 2040 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

    Напомним, накануне глава МЭА заявил о рекордной угрозе мировой энергобезопасности.

    МВФ также сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса.

    24 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Tекст: Мария Иванова

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в стратегически важном Ормузском проливе, что грозит эскалацией давнего конфликта.

    Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

    «Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

    Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

    Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

    Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

    Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива. В ответ иранские военные атаковали беспилотниками несколько американских кораблей.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    24 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

    Мерц: Немедленное вступление Украины в ЕС невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский Союз.

    «Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно», – сказал он по итогам саммита ЕС на Кипре, речь канцлера транслировал телеканал Phoenix, передает РИА «Новости». По его мнению, стране необходима стратегия сближения с Евросоюзом, предусматривающая ряд промежуточных шагов.

    Мерц подчеркнул, что полноценное членство Украины в ЕС должно стать конечной целью, однако сейчас следует обеспечить постепенную интеграцию. Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским в последние дни.

    Канцлер предложил, чтобы Украина принимала участие в заседаниях Европейского совета, Европарламента или Еврокомиссии без права голоса, а также постепенно вовлекалась в разные сферы политики Евросоюза в зависимости от продвижения реформ. По словам Мерца, его идеи получили широкую поддержку коллег в Европейском совете.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. При этом он заявил, что ЕС не может назвать конкретную дату возможного приема Украины в состав объединения.

    24 апреля 2026, 09:52 • Новости дня
    Axios: Иран разместил больше мин в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на очередное минирование Ормузского пролива президент США приказал американским военным без промедления уничтожать любые иранские катера на этом ключевом нефтяном маршруте.

    Иранский Корпус стражей исламской революции на этой неделе выставил дополнительные мины в Ормузском проливе, передает Axios.

    После доклада о новых постановках американский президент в сети Truth Social приказал ВМС США расстреливать любые иранские лодки, устанавливающие мины, и действовать без колебаний.

    Новые заграждения могут усилить уже названное Международным энергетическим агентством крупнейшим сбоем поставок нефти за всю историю мирового рынка, превзошедшим кризисы 1970-х годов.

    В мирное время через Ормуз проходит около 20% мировой морской нефти, сейчас ежедневный трафик упал до единичных судов против более 100 ранее.

    Это уже второй случай минирования пролива Ираном с начала войны, при этом неизвестно, все ли мины первого этапа были обнаружены и обезврежены. Американские военные, по данным источников, засекли текущую операцию и внимательно отслеживают ее, но не раскрывают точное число новых мин. Ранее эксперты оценивали общий их объем менее чем в 100 штук.

    В начале конфликта США заявляли, что уничтожили свыше 90% крупных иранских минных заградителей и складов боеприпасов, однако у Тегерана сохранились запасы вдоль побережья. Мины могут относительно легко выставляться с небольших катеров Gashti размером с рыболовные лодки, каждый из которых несет от двух до четырех зарядов и способен вооружаться ракетными установками и пулеметами для перехвата танкеров.

    На фоне эскалации в зону ответственности Центрального командования США прибыла авианосная группа во главе с USS George H.W. Bush, став уже третьим авианосцем в регионе и усилив морскую блокаду Ирана. CENTCOM сообщил, что с начала блокады перенаправил 33 судна. По словам американских чиновников, в проливе работают подводные беспилотники для траления мин, задействованы корабли USS Chief и USS Pioneer, а также могут применяться специальные вертолеты и самолеты наблюдения.

    Трамп заявил, что распорядился продолжать операцию по разминированию, но «на утроенном уровне». При этом эксперты подчеркивают, что Ормузский пролив остается узкой и опасной акваторией из-за угрозы новых атак со стороны Ирана, а Белый дом от комментариев по вопросам разведки воздержался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома заявил о планах США блокировать Ормузский пролив.

    Президент США пригрозил немедленно уничтожать иранские корабли при их приближении к зоне морской блокады Ормузского пролива.

    24 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Reuters: Пентагон предложил исключить Испанию из НАТО из-за Ирана
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В американском военном ведомстве обсуждают возможность применения жестких мер в отношении Мадрида на фоне серьезных разногласий по иранскому вопросу.

    Представители министерства обороны США рассматривают вариант приостановки участия Испании в Североатлантическом альянсе, передает Reuters.

    Поводом для столь радикальных шагов стал углубляющийся раскол между странами из-за политики в отношении Ирана.

    Информацию о возможных мерах против Мадрида подтвердил источник, знакомый с содержанием внутренней электронной переписки Пентагона.

    «Мы вынуждены рассматривать все доступные инструменты влияния, включая пересмотр статуса в альянсе», – отмечается в тексте письма.

    Уточняется, что американская сторона также готовит ряд других ответных шагов. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности испанских властей пойти на компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривала возможность вывода военных из отказавшихся от поддержки кампании против Ирана стран НАТО. Глава испанского правительства Педро Санчес проигнорировал кулуарные американские угрозы о лишении представителей королевства руководящих постов в альянсе. До этого Вашингтон грозился полностью прекратить торговые отношения с Мадридом.

    24 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Дмитриев напомнил о Второй мировой после статьи FT о «возвращении немецкой мощи»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал статью Financial Times о немецкой военной мощи с историей Второй мировой войны.

    Дмитриев прокомментировал статью британской газеты Financial Times с заголовком «Долгожданное возвращение немецкой военной мощи», передает РИА «Новости».

    Он опубликовал в соцсети вопрос: «Учитывая историю Второй мировой войны, кто мог себе представить этот британский заголовок?».

    В материале Financial Times отмечалось, что ФРГ официально утвердила новую военную стратегию, согласно которой планирует создать до 2039 года «самую сильную армию» в Европе. В этой стратегии Россия названа «главной угрозой».

    Вторая мировая война началась в 1939 году после нападения нацистской Германии. В ответ была сформирована антигитлеровская коалиция, в которую вошли СССР, США и Британия. В 1945 году советские войска вошли в Берлин, после чего нацистский режим капитулировал.

    Германия представила новую стратегию по укреплению своих вооружённых сил. Власти ФРГ планируют к 2039 году создать самую сильную армию в Европе.

    Колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер заявил, что согласование в Германии новой военной стратегии, где Россия названа главной угрозой, приведет к необратимым изменениям в отношениях между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал реваншистские настроения властей ФРГ.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил возрождение в Германии духа реваншизма.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине» из-за принятой стратегии Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    24 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    МИД Ирана: Аракчи обсудит в России завершение конфликта с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в турне по Пакистану, Оману и России для обсуждения путей урегулирования противостояния с Соединенными Штатами.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи проведет серию встреч с высокопоставленными лицами в Пакистане, Омане и Российской Федерации, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства Исмаил Багаи подтвердил начало дипломатического турне министра.

    «Аракчи проведет встречи с высокопоставленными лицами Пакистана, Омана и России», – говорится в заявлении дипломата.

    Главной темой консультаций станет поиск путей завершения конфликта, который, по словам представителей Тегерана, навязан Соединенными Штатами и Израилем. Кроме того, стороны затронут вопросы двустороннего сотрудничества, а также укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о готовности исламской республики к мирным переговорам с Вашингтоном. До этого иранская делегация отказалась от участия в запланированной встрече с американской стороной в Пакистане.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в телефонном разговоре проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.

    24 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Париж и Берлин отложили проект совместного истребителя будущего

    Tекст: Мария Иванова

    Франция и Германия договорились дать министерствам обороны еще несколько недель на согласование условий совместного проекта истребителя следующего поколения FCAS.

    Соглашение Парижа и Берлина о дополнительном времени по программе FCAS было достигнуто на полях неформального саммита ЕС в Никосии, пишет Politico.

    Перед началом встречи лидеров Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили спорный проект за чашкой кофе на террасе отеля Landmark.

    «Мы сегодня утром хорошо поговорили с господином канцлером и поручили нашим министерствам обороны работать по нескольким направлениям, не только по истребителю следующего поколения, но и по другим форматам сотрудничества наших стран», – заявил Макрон.

    Он уточнил, что министерства обороны получили мандат на ближайшие недели и работа над проектом продолжается. Проект Future Combat Air System (FCAS), к которому помимо Франции и Германии подключена Испания, несколько месяцев не сдвигается с мертвой точки из-за острых разногласий между французской Dassault и немецкой Airbus Defence and Space. FCAS должен заменить к примерно 2040 году немецкие Eurofighter и французские Rafale и включает не только новый самолет, но и дроны и боевое облако.

    На предыдущем саммите ЕС в Брюсселе в марте Макрон и Мерц уже поднимали эту тему и запустили процесс посредничества между французскими и немецкими промышленниками с дедлайном в апреле. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Катрин Воутрен сообщила о продлении срока на десять дней, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает решения уже на текущей неделе. Заявления Макрона показывают, что для окончательной договоренности может потребоваться еще несколько недель, однако, по его словам, проект остается живым и решение для Франции близко, при этом президент подчеркнул, что программа не закрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus по проекту истребителя FCAS, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Вопрос о возможном участии Германии в совместном проекте по созданию истребителя шестого поколения с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP обсуждался на встрече Джорджи Мелони и Фридриха Мерца.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно при отсутствии соглашения по FCAS с Германией, заявил анонимный французский чиновник.

    24 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Над югом Ливана сбили израильский беспилотник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский беспилотник был сбит над югом Ливана после пересечения воздушной границы страны, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По данным Al Mayadeen, предположительно, речь идет о дроне Hermes 450, принадлежащем ВВС Израиля, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что летательный аппарат был поражен ракетой класса «земля – воздух», которую выпустили бойцы шиитской организации «Хезболла». После попадания ракеты дрон загорелся и потерял управление.

    Аппарат рухнул на землю в районе Бурдж-эш-Шимали, расположенном в окрестностях города Тир.

    Накануне армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане. Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки.

    24 апреля 2026, 19:08 • Новости дня
    CNN: Трамп отправит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для встречи с представителями иранской стороны, сообщили СМИ.

    Корреспондент CNN Алайна Трин из пула Белого дома со ссылкой на источники в американской администрации уточнила, что «Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи… Вице-президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад, поскольку Тегеран не предоставил четкого ответа по участию в переговорах до истечения срока перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал CNN анонсировал проведение второго раунда американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Власти Исламской Республики отказались от диалога с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Президент США предупредил о возможном нанесении военных ударов по Ирану в случае провала мирного соглашения.

    24 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Депутат «Хезболлы» раскритиковал продление перемирия между Ливаном и Израилем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки, заявил депутат от движения «Хезболла» Али Файяд.

    «Прекращение огня теряет всякий смысл, если Израиль продолжает враждебные действия – убийства, обстрелы и разрушение приграничных ливанских населенных пунктов», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По мнению Файяда, инициатива перемирия нацелена на навязывание Ливану новой реальности, при которой только Бейрут должен соблюдать прекращение огня, а израильская сторона никаких обязательств не берет. Депутат считает, что такой подход фактически используется как прикрытие для продвижения прямых переговоров при посредничестве США.

    Файяд заявил, что «Хезболла» категорически не согласна с подобной формулой и будет ей противостоять. Любое нападение Израиля на объекты в Ливане, по его словам, дает движению право на ответные действия в зависимости от ситуации на месте.

    Он также добавил, что перемирие будет иметь смысл только в случае вывода израильских сил с ливанской территории. В противном случае, отметил Файяд, ливанцы сохраняют право на сопротивление для восстановления полного суверенитета страны.

    Агентство Reuters сообщало, что власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.

    Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане.

    24 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Заместители глав МИД ШОС призвали к прекращению агрессии против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместители глав министерств иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели консультации в Москве и призвали к немедленному политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана, сообщает МИД РФ.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: «С серьезной обеспокоенностью отмечалась резкая эскалация напряженности в мире в результате агрессивных действий США и Израиля против Ирана, являющегося государством – членом ШОС. Подчеркнута необходимость скорейшего политико-дипломатического урегулирования конфликта», передает ТАСС.

    Консультации прошли 24 апреля под председательством заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко. Помимо обсуждения иранского вопроса, стороны рассмотрели меры по реализации договоренностей лидеров ШОС, направленных на повышение эффективности работы организации в условиях современных вызовов.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в турне по Пакистану, Оману и России для обсуждения путей урегулирования противостояния с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи в телефонном разговоре проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова о нарушениях режима прекращения огня со стороны США.

    24 апреля 2026, 22:52 • Новости дня
    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Прямые переговоры между представителями Вашингтона и Тегерана могут пройти 27 апреля в Исламабаде, заявил корреспондент американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

    «Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и Аракчи может пройти в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», – приводит слова Равида ТАСС.

    Корреспондент Axios заявил, что накануне вероятной встречи руководитель иранского дипломатического ведомства Аббас Аракчи обсудит возобновление диалога с властями Пакистана. Источники уточнили, что окончательное решение о проведении трехстороннего саммита примут по итогам этих предварительных бесед.

    В ближайшие дни у министра иностранных дел Ирана также запланированы официальные рабочие визиты в Оман и Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник сообщил о возможном прорыве в подготовке переговоров. США направили спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для контактов с иранской стороной.

    25 апреля 2026, 02:31 • Новости дня
    Иран подтвердил планы проведения Каспийского саммита

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана сейчас не планируют отменять Каспийский саммит, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее он говорил, что на полях саммита могут состояться переговоры президента России Владимира Путина и духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    «В настоящий момент мы планируем проведение конференции», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Джалали, мероприятие обязательно состоится, если этому будут способствовать соответствующие условия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Джалали заявил, что переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в Тегеране уже в 2026 году на Каспийском саммите.

    25 апреля 2026, 00:57 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ОАЭ Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Руководители внешнеполитических ведомств России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подчеркнули важность дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, сообщил МИД России.

    Дипломаты сошлись во мнении о необходимости скорейшего возобновления диалога для долгосрочного урегулирования кризиса в Ормузском проливе. При этом должны учитываться законные интересы всех государств региона, сообщается на сайте МИД.

    Стороны также предметно рассмотрели шаги по укреплению сотрудничества между государствами. Особый акцент был сделан на развитии гуманитарных связей и расширении контактов между гражданами в рамках договоренностей лидеров двух стран.

    Кроме того, министры приветствовали скорое вступление в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. В завершение разговора главы ведомств сверили график предстоящих контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы содействовать диалогу Ирана с арабскими странами. Ранее российский министр и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обострение ситуации в районе Ормузского пролива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку в этом регионе хрупкой и непредсказуемой.

    Украинских школьников начали принуждать к постановке на военный учет
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    ФНС разъяснила порядок блокировки счетов россиян за долги
    В Госдуме дали совет попавшим в «коттеджное рабство»
    Названы дата и место похорон Пиманова
    Книги Пушкина и Тургенева на «Литресе» получили маркировку о вреде наркотиков
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО

    В Пентагоне решают, как наказать Испанию за отказ поддержать войну США против Ирана. Среди возможных мер – приостановка участия Мадрида в НАТО, его исключение из механизмов принятия решений и получения вооружений. Насколько реален сценарий частичного или полного исключения Испании из НАТО и какие возможности этот раскол внутри враждебного блока предоставляет для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

