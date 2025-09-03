Песков: Слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание

Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС

Эксперт Анпилогов: Использование Россией и США Запорожской АЭС могло бы лечь в основу мирного соглашения

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Думаю, Владимир Путин имел в виду, что использование ЗАЭС могло бы лечь в основу потенциального мирного соглашения. В этом сценарии Россия позволяет Украине использовать энергию, вырабатываемую станцией, а Киев обязуется не использовать ее для милитаризации страны», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Теоретически, Москва обязалась бы стабильно поставлять электричество, которого хватит для всей Центральной Украины – примерно трети территории, подконтрольной Киеву. В этом концепте у России появляется рычаг давления на Банковую, не связанный с применением военной силы, а у Украины – стабильная генерация и гарантии мира. США же являются арбитром соблюдения договора обеими сторонами», – добавил он.

«Такой сценарий был бы лучшим вариантом и с технической точки зрения. Запорожская АЭС – это несколько энергоблоков общей мощностью шесть ГВт, которые наиболее эффективно работают при полной загрузке. Поэтому сейчас станция держит базовую генерацию – неснижаемое потребление энергии, которое присутствует в любой энергосистеме», – детализировал собеседник.

«В итоге ЗАЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией. Вероятнее всего, это будет некий международный режим, с участием США, может быть, Китая, Индии и ряда других внешних игроков», – уточнил эксперт.

«То есть предложение, озвученное президентом, является примером ответственной и выверенной политики, подразумевающей оставить разногласия за скобками и сосредоточиться на общих выгодах. Сфера атомной энергетики последние несколько лет была объектом всевозможных спекуляций и «теневых игр», Россия же выступает за глобальную ответственность всех игроков», – акцентирует он.

По его словам, у Москвы имеются широкие возможности для сотрудничества с Вашингтоном и Киевом в сфере атомной энергетики. «Украина вела широкую программу сотрудничества с компанией Westinghouse, начавшуюся на Южно-Украинской АЭС и продолженную на ЗАЭС. При этом у экспертов были множественные нарекания по поводу серьезных технических недостатков американского топлива и несовместимости его с реакторами советского производства», – напомнил он.

«Впоследствии Украина отладила топливо до более-менее приемлемых параметров. Но Westinghouse никогда не давал никаких гарантий Киеву и не понес бы ответственность, например, за протечки и негативные процессы в активной зоне реактора. На украинских АЭС несколько раз останавливались блоки из-за неправильной работы, но серьезных инцидентов удалось избежать», – продолжил спикер.

«Поэтому сейчас на ЗАЭС возможно произвести выгрузку не сертифицированного «Росатомом» американского топлива, частично выгоревшего, и запускать реакторы уже на российских ТВЭЛ. При этом Киев при подписании контракта с США вообще вынес за скобки вопрос утилизации отработанного ядерного топлива. В итоге оно просто складировалось в Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) на территории Чернобыльской зоны отчуждения, образуя могильник», – рассказал эксперт.

«Таким образом, мы могли бы поднять этот вопрос в диалоге с США с тем, чтобы, например, за американский счет утилизировать их топливо на мощностях «Росатома» или передать Westinghouse стержни с ЗАЭС», – спрогнозировал аналитик.

«Кроме того, в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии на станциях остались реакторы, которые строил еще СССР. И здесь я тоже вижу большие возможности для сотрудничества Москвы с Западом, поскольку «Росатом» обладает возможностями для продления срока безопасной службы этих реакторов. Это наукоемкие процедуры, которые больше никто не в силах выполнить. Также Россия и США могли бы проработать совместимость американского топлива с советскими АЭС», – заключил Анпилогов.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на Запорожской АЭС, или даже в трехстороннем формате с Украиной, если для этого «сложатся благоприятные условия».

Президент подчеркнул, что у России имеется позитивный опыт сотрудничества в данной сфере с международными акторами. «Это касается нашей совместной работы в Венгрии. Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали», – отметил он.

При этом, Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев и недопущения дальнейших ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – указал глава государства.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность участившимися ударами ВСУ по инфраструктуре в районе ЗАЭС. «В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», – указывал он.