Мерц заявил о возможном затягивании конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Мерц в интервью телеканалу ZDF отметил, что если смотреть на историю войн, существует два основных варианта их завершения: либо военное поражение одной из сторон, либо экономическое или военное истощение. Однако, по его мнению, сейчас ни Россия, ни Украина не находятся в таких условиях, поэтому он внутренне готовится к затяжному противостоянию, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что завершить конфликт можно было бы уже «завтра», если бы Киев капитулировал и потерял свою самостоятельность. Тем не менее он считает этот сценарий недопустимым, так как в таком случае «послезавтра наступит очередь следующей страны», а затем и самой Германии, что, по его мнению, является неприемлемым вариантом.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес РФ, отметив, что Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.