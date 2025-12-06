Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Мужчина ранен после атаки дронов ВСУ на Запорожскую область
В результате обстрела беспилотников ВСУ на западе Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, а также есть пострадавший, сообщил глав региона Евгений Балицкий.
На Каменку-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ Запорожской области совершена атака беспилотников ВСУ, зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.
В результате обстрела повреждена линия электропередачи – без света остались 317 абонентов. Также был нанесён ущерб местному газопроводу. Один 40-летний мужчина получил ранения и доставлен в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.
Губернатор отметил, что сохраняется опасность повторных ударов. Он призвал жителей сохранять спокойствие, быть максимально осторожными и не выходить на улицу до полной стабилизации ситуации.
Оперативные службы региона находятся в состоянии полной готовности для устранения последствий атаки и оказания необходимой помощи населению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС несколько часов в ночь на субботу оставалась без внешнего энергоснабжения, при этом были запущены резервные дизель-генераторы.
Накануне Балицкий сообщил, что в результате артобстрела больницы в Васильевке были разрушены здание и машина скорой помощи, жертв нет. Губернатор также добавил, что украинские власти вывозят предприятия и архивы из Запорожья, находящегося под контролем Киева.