Мужчина ранен после атаки дронов ВСУ на Запорожскую область

Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область, есть раненый

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Каменку-Днепровскую и Васильевский муниципальный округ Запорожской области совершена атака беспилотников ВСУ, зафиксировано не менее восьми взрывов, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

В результате обстрела повреждена линия электропередачи – без света остались 317 абонентов. Также был нанесён ущерб местному газопроводу. Один 40-летний мужчина получил ранения и доставлен в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

Губернатор отметил, что сохраняется опасность повторных ударов. Он призвал жителей сохранять спокойствие, быть максимально осторожными и не выходить на улицу до полной стабилизации ситуации.

Оперативные службы региона находятся в состоянии полной готовности для устранения последствий атаки и оказания необходимой помощи населению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС несколько часов в ночь на субботу оставалась без внешнего энергоснабжения, при этом были запущены резервные дизель-генераторы.

Накануне Балицкий сообщил, что в результате артобстрела больницы в Васильевке были разрушены здание и машина скорой помощи, жертв нет. Губернатор также добавил, что украинские власти вывозят предприятия и архивы из Запорожья, находящегося под контролем Киева.



