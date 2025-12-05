  • Новость часаОхрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии
    Политолог: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    Долина объяснила молчание по ситуации с квартирой
    Путин высоко оценил итоги переговоров с Моди
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    Стало известно о сопротивлении США плану Европы изъять активы России
    Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    5 декабря 2025, 13:58 • Новости дня

    При артударе ВСУ по больнице в Васильевке пострадало здание и машина скорой

    Tекст: Вера Басилая

    В результате артобстрела больницы в Васильевке частично разрушены здание и машина скорой помощи, погибших и раненых нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по территории Васильевской центральной районной больницы, сообщается в Telegram-канале Балицкого.

    В результате обстрела повреждены здание медицинского учреждения и автомобиль скорой помощи, находившийся на территории больницы.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий охарактеризовал произошедшее как «очередной хладнокровный акт терроризма», напомнив, что в больнице находились десятки пациентов, многие из которых не могут самостоятельно передвигаться.

    На месте происшествия оперативно работают экстренные службы. При этом, по официальным данным, жертв и пострадавших среди персонала больницы и пациентов нет.

    Ранее более 2 тыс. жителей Запорожской области лишились электроснабжения из-за украинского артиллерийского обстрела.

    4 декабря 2025, 18:03 • Новости дня
    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину

    Лешек Миллер заявил о возможной отправке молодых украинцев из Польши

    Экс-премьер Польши назвал единственное оружие для отправки на Украину
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал молодых украинцев главным ресурсом, который республика могла бы предоставить Киеву.

    Миллер озвучил свое мнение в эфире Superexpress, передает РИА «Новости». По словам экс-премьера, единственное оружие, которое может быть отправлено на Украину, – это молодые украинцы, находящиеся в Польше.

    «Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине – молодых украинцев призывного возраста», – заявил Миллер.

    Он добавил: «Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну».

    По разным оценкам, в Польше сейчас проживают около 2 млн граждан Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности Киева использовать информационные провокации для возвращения молодых украинцев из Европы.

    Польские пограничники отметили, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет, которые получили право выезда и покинули Украину.

    Европа начала обсуждать, как вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    Комментарии (17)
    4 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Назван самый популярный запрос года в Google на Украине

    Запросы в Google об отключениях света стали самыми популярными на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Украины среди самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    Запрос «график отключения света» стал самым популярным у жителей Украины в Google второй год подряд, передает РИА «Новости». Эти данные опубликованы в сервисе Google Trends, фиксирующем самые быстрорастущие поисковые запросы в стране за 2025 год.

    В тройку лидеров также вошли такие темы, как «Холостяк 2025» и второй сезон сериала «Игра в кальмара». Большой интерес вызвали и запросы «лабубу», «Усик – Дюбуа» и «Евровидение 2025». Эти темы попали в первую десятку рейтинга года.

    В категории «Персона» больше всего пользователей интересовал украинский боксер Александр Усик. Значительное внимание привлекли также премьер-министр Украины Юлия Свириденко и первая леди США Мелания Трамп.

    Также украинцы часто пытались искать значения терминов «белый билет», «НАБУ», «мобилизационное распоряжение» и «договор пожизненного содержания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские СМИ предупредили, что из-за регулярных отключений света подконтрольные киевскому режиму территории ожидает самая холодная и тяжелая зима за все время СВО.

    До этого жители Кривого Рога перекрыли дороги, требуя справедливого распределения электроэнергии из-за частых отключений.

    А Минобразования Украины предложило приостановить учебу в школах зимой и перенести занятия на лето, чтобы снизить последствия энергетического кризиса.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    5 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Военкоры: По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Tекст: Вера Басилая

    По месту дислокации украинских боевиков в санатории в Конча-Заспе в Киеве, где ранее произошла перестрелка между ГУР и ВСУ, нанесен удар тремя реактивными «Геранями», сообщили военкоры.

    Три реактивных беспилотника «Герань» нанесли удар по месту дислокации украинских боевиков в санатории Конча-Заспа, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской весны». Сообщается, что локация совпадала с местом перестрелки между представителями ГУР и украинской армии.

    По данным киевских СМИ, украинское издание «Украинская правда» накануне опубликовало точные координаты сбора военных в указанном районе. Сразу после этого три «Герани» нанесли удар по обозначенной точке.

    Сообщается, что мониторинговые ресурсы еще ночью зафиксировали появление реактивных дронов и несколько мощных взрывов в районе Конча-Заспы. Подробности произошедшего и данные о числе пострадавших на данный момент отсутствуют.

    Ранее в районе Конча-Заспы под Киевом произошел вооруженный конфликт между сотрудниками Главного управления разведки минобороны Украины и военнослужащими вооруженных сил Украины за контроль над санаторием.

    Комментарии (11)
    5 декабря 2025, 10:40 • Новости дня
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев получает настойчивые рекомендации от европейских лидеров не идти на уступки России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона, чтобы не оказаться в уязвимой позиции, пишет The Wall Street Journal.

    Европейские лидеры призвали Владимира Зеленского проявлять осторожность в отношении усилий США по скорейшему заключению мирного соглашения, передает The Wall Street Journal.

    В их посыле содержалась рекомендация не соглашаться на условия России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

    Особое внимание было уделено необходимости компенсировать риски, если Киев рассмотрит уступки Москве под давлением США. По данным издания, европейские коллеги Зеленского выразили обеспокоенность тем, что США стремятся к быстрому миру, игнорируя мнение партнеров по Европе.

    В публикации отмечается, что в последние дни европейские переговорщики столкнулись с тем, что их участие в обсуждении американских инициатив минимально. В итоге лидеры ЕС озвучили опасения, что Киев может оказаться в уязвимом положении при резком изменении позиции Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия заявила о защите российских активов на своей территории.

    Президент Франции Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Бывший премьер Украины Николай Азаров отметил рост вероятности скорого урегулирования конфликта в связи с ослаблением позиций Зеленского.

    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    Комментарии (14)
    5 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерца дискредитировал себя разжиганием войны, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц дискредитировал себя своей позицией, пишут «Ведомости».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев среди обвинений в адрес Мерца назвал разжигание войны, саботаж мира, самоубийственные решения для западной цивилизации, неконтролируемую миграцию и упрямую глупость.

    Поводом для критики стала публикация в издании Der Spiegel, где указывается, что Мерц призвал Владимира Зеленского проявлять осторожность при общении с американской стороной. По данным издания, Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предостерегли европейских лидеров о возможном «предательстве» со стороны США при обсуждении украинского вопроса.

    Отмечается, что Мерц и Макрон предположили, что Вашингтон может проигнорировать украинские территориальные претензии и не обозначать четкие гарантии безопасности Киеву. Дмитриев, комментируя эти сведения, подчеркнул, что нынешние действия Мерца ведут к дискредитации как его собственной фигуры, так и позиций западных государств.

    Власти Германии заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не будет делать уступки, которые могли бы ускорить завершение конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы не вызывает интереса, поскольку местные элиты сделали ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что европейские политики стараются замять скандалы вокруг Владимира Зеленского.

    Комментарии (2)
    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины принято решение о переименовании 10 городских улиц, ранее носивших имена российских общественных и культурных деятелей, среди которых Александр Суворов и Исаак Левитан.

    Киевский городской совет принял решение о переименовании десяти улиц, ранее носивших имена российских деятелей, сообщает РИА «Новости». Официальное сообщение опубликовано на его сайте. В совете подчеркнули, что эти названия «были связаны со страной-агрессором». Среди переименованных улиц – улица Левитана, которую теперь будут называть Лукрецкой, а проспект маршала Рокоссовского переименовали в проспект Дмитрия Павлычко.

    Также было решено часть улицы Лаврской назвать в честь гетмана Ивана Мазепы. Улица Суворова получила новое название – улица Людмилы Фои, а переулок Макаренко теперь официально именуется переулком Софии Окуневской.

    Власти города отмечают, что процесс переименования улиц, связанных с Россией, продолжается в рамках общей политики избавления от советского и российского культурного наследия на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим уже переименовал императоров Российской империи Николая I и Николая II. До этого Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства все объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

    А глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги ассоциацией связи Киева с Москвой.

    На Украине с 2015 года ведется переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям, а после 2022 года процесс вытеснения русского языка и культурного наследия России усилился.

    Комментарии (8)
    5 декабря 2025, 08:21 • Новости дня
    В Майами завершилась встреча делегаций США и Украины

    Украинские СМИ сообщили о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Американская и украинская делегации провели переговоры в Майами, однако по итогам встречи подробности и результы не разгоашаются, сообщили украинские СМИ.

    Как сообщает украинский телеканал «Общественное», встреча американской и украинской делегаций в Майами, в которую входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, завершилась, передает РИА «Новости».

    Украину на мероприятии представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Точные детали обсуждения и возможные договоренности стороны не раскрывают.

    Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что основной темой переговоров должно было стать обсуждение позиций по итогам контактов между США, Украиной и Россией. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что спецпосланник президента США лишь донесет до Украины позицию России по итогам переговоров в Москве.

    Информация о ходе встречи и ее результатах остается закрытой. Украинские и американские представители официально не комментировали достигнутые договоренности.

    До этого МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе.

    Представители США ранее посетили Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером необходимой и полезной. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии каналу «Звезда».

    Ушаков сообщил, что Джаред Кушнер подключился к российско-украинскому урегулированию уже некоторое время назад и отличается особой активностью, передает ТАСС.

    Он отметил: «Кушнер уже какое-то время [назад] подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу».

    По его словам, участием в диалоге Кушнер внес организованность и последовательность в процесс переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива пригласить Кушнера на встречу с президентом России исходила непосредственно от Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 01:55 • Новости дня
    Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Десятки тысяч украинских беженцев, находящихся в Израиле, рискуют быть депортированы уже в ближайшие недели, пишет Haaretz.

    Как пишет Haaretz, десятки тысяч граждан Украины, получивших убежище, могут лишиться своего статуса и оказаться под угрозой выдворения до конца декабря, передает РИА «Новости».

    Власти Израиля отказались продлевать статус защиты для украинских беженцев, находящихся на территории страны. Ситуация изменилась после передачи вопроса о беженцах под контроль премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В публикации подчеркивается, что из-за отсутствия действующего министра внутренних дел, «который изначально ввел групповую защиту в качестве временной меры», полномочия в этом вопросе перешли к главе правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов рассматривают возможность скорого прекращения работы муниципальных центров для беженцев с Украины. В Шотландии лейбористская администрация отменила ежемесячные выплаты владельцам жилья, приютившим украинских беженцев. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Украинец осужден в Перу за убийство россиянки

    Украинец Кузьмин осужден в Перу за убийство россиянки Лазаренко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перуанский суд назначил гражданину Украины Ивану Кузьмину реальный срок заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко и обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшей.

    Гражданин Украины Иван Кузьмин приговорен судом Перу к 15 годам, четырем месяцам и пяти дням лишения свободы за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, передает РИА «Новости». Решение было оглашено судьей Бернаве Рабаналем Оярсе в ходе открытого судебного заседания.

    Суд постановил, что Кузьмин проведет в заключении весь срок, при этом в общую продолжительность наказания зачтено время, прошедшее с 8 августа 2024 года, когда он был задержан на месте преступления. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить компенсацию семье погибшей в размере 80 тыс. перуанских солей, что составляет примерно 1,8 млн рублей.

    Судья особо отметил, что по заключению токсикологической и психолого-психиатрической экспертиз Кузьмин совершал убийство будучи вменяемым. Имеется медицинское заключение, согласно которому злоумышленник продолжал наносить жертве удары тупыми и острыми предметами, когда та уже не подавала признаков жизни.

    «Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве. Для него нет разницы: убить человека или животное», – отметил судья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция перуанского города Юримагуас задержала Кузьмина после убийства гражданки России 8 августа 2024 года.

    До этого солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины в селе Курской области.

    Американец Фрэнсис Кауфманн обвиняется в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой в Риме.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 02:46 • Новости дня
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения из-за атаки БПЛА
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА на портовую инфраструктуру в Темрюке произошло возгорание, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

    По информации, опубликованной в Telegram оперативного штаба, атака БПЛА киевского режима привела к «повреждению элементов портовой инфраструктуры в Темрюке».

    В результате инцидента произошло возгорание, на месте происшествия действуют специальные и экстренные службы. По данным главка МЧС по Краснодарскому краю, для ликвидации огня были привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники.

    По предварительной информации, никто не пострадал, все сотрудники были своевременно эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске украинские беспилотники повредили частные дома и автомобиль. В Грайвороне в результате удара беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 09:19 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о выбитых ВСУ из Родинского под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Родинское под Красноармейском зачищен от большей части подразделений ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что большая часть подразделений ВСУ была выбита из города Родинское, передает ТАСС.

    «Большая часть сил противника из Родинского выбита. Остаются очаги сопротивления, их додавливают наши штурмовики при поддержке операторов БПЛА», – заявил он. Кимаковский отметил, что зачистка города находится в активной фазе, а штурмовые подразделения при поддержке беспилотников продолжают продвигаться вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Червоное в Запорожской области. Российские военные освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье. Российские силы освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Безымянное в ДНР
    Белый дом назвал приоритетом восстановления стратегической стабильности с Россией
    Глава Euroclear заявила об угрозе банкротства из-за плана ЕС по активам России
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»
    Умер сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat актер
    Покупательница квартиры Долиной отказалась от мирового соглашения

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента.

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

