Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.0 комментариев
Каллас получила премию за «поджатые губы и надутые щеки»
Газета Politico выделила главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
Газета Politico присудила необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости».
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – издание отметило, что она не смогла скрыть свое скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майка Уолтца. В публикации говорится: «Поджатые губы и надутые щеки – реакция Каллас быстро набрала популярность в сети, став символом раздражения, которое американцы вызывают у Европы».
Кроме того, Каллас удостоилась награды за один из двух «Самых крупных споров», также связанных с Уолтцем. Генсек НАТО Марк Рютте получил премию за самые странные истории: он рассказал о встрече с украинским псом Патроном, заявляя, что посмотрел ему в глаза, и тот якобы «сказал», что Украина никогда не сдастся. Politico отмечает, что «телепатия любителей животных от Рютте (говорил ли он всерьез или нет) звучала просто странно».
Среди других лауреатов – президент Финляндии Александр Стубб, удостоенный премии за «Самое большое повышение самооценки» за продажу своей книги на саммите. Премьер Италии Джорджа Мелони получила награду за «Самое заметное проявление неуважения», пропустив мероприятие, а госсекретарь США Марко Рубио – за «Самые бурные овации».
Мюнхенская конференция по безопасности прошла с 13 по 15 февраля и собрала в столице Баварии ведущих политиков и дипломатов Европы и мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство глав внешнеполитических ведомств Евросоюза покинули Мюнхен до неформальной встречи с Кайей Каллас.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перебила вице-премьера Чехии Петра Мацинку на панельной дискуссии, когда он начал говорить о Дональде Трампе и ЛГБТ (движение запрещено в России как экстремистское).