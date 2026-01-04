Патриарх Кирилл в проповеди указал на формирование в России «особой цивилизации»

Патриарх Кирилл указал на формирование в России «особой цивилизации»

Tекст: Катерина Туманова

Патриарх Кирилл призвал прихожан вспоминать святителя и чудотворца Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, память которого отмечалась 3 января, и просить его ходатайствовать пред Господом о защите Москвы и Отечества перед теми, кто, как говорится в молитве «ополчишася на нас».

«Не будем входить в детали, почему ополчились, но не потому, что мы представляем военную угрозу, не потому, что мы на кого-то хотим напасть, но в первую очередь потому, что именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы соединяем передовую науку, развитый политический строй, развитую экономику с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», – приводит слова Патриарха сайт Московского патриархата.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе визита в Астану в сентябре патриарх Кирилл сравнил храмы с «бензоколонками», где можно получить божественную энергию. В октябре глава Русской православной церкви Кирилл подчеркнул, что людям неведомо время Апокалипсиса, но важно готовиться к личной встрече с Господом.

Архиепископ Зеленоградский Савва в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена.