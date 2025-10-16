Патриарх Кирилл признал неминуемость Апокалипсиса

Tекст: Елизавета Шишкова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неизбежности Апокалипсиса, передает РИА «Новости». По его словам, конец человеческой цивилизации и Второе Пришествие непременно наступят, однако точные сроки этого события остаются тайной и будут раскрыты только с пришествием Христа.

Святейший отметил, что апокалиптические страхи всегда сопровождали христианство, но Церковь пришла к осознанию, что Второе Пришествие – событие внеисторическое и метаисторическое, а потому никто не может знать, когда оно произойдет.

«Всякого рода размышления на эту тему нужно сопровождать смиренным осознанием того, что день и час Второго Пришествия Господа – это тайна, которая будет открыта только с самим пришествием», – заявил патриарх Кирилл.

Он добавил: «Какое нам дело, когда все это произойдет? Наш вопрос – наша кончина. Это и будет для нас Вторым Пришествием – потому что предстанем перед Господом и над нами будет совершен суд... Меньше надо думать об апокалипсисе, больше – о спасении души».

Патриарх Кирилл призвал верующих жить по-христиански и готовиться к встрече с Господом, а не сосредотачиваться на страхах перед концом света.