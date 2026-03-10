Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.10 комментариев
Мирошник объяснил непригодность Европы для переговоров по Украине
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Минск был «очень неплохой» переговорной площадкой до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не принялся поносить президента Белоруссии.
«Минск был очень даже неплохой площадкой для ведения переговоров. Но в последнее время после того потока нецензурной брани, которая проистекает из Киева и из уст Зеленского в адрес президента Беларуси, я не думаю, что его там сильно рады были бы видеть», – сказал он ТАСС, добавив, что даже в этом случае все решается договоренностями.
Дипломат подчеркнул, что Европа тоже становится проблемной территорией для организации переговоров, в частности, из-за давления европейских чиновников на процесс.
«Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников. Такого рода давление не способствует достижению договоренностей», – отметил Мирошник.
Он пояснил, что для переговорной площадки среди важных требований – это безопасность, логистика, отсутствие давления.
Посол добавил, что на начальном организационном этапе переговоров рекомендуется не обозначать площадки, чтобы избежать информационного давления и фейков.
«Для проведения переговоров такого рода желательно вообще делать их в значительной степени в закрытом варианте и максимально переговорщиков оградить от внешнего давления. Потому что уж слишком много тех, кто хотел бы повлиять на переговоры, да повлиять так, чтобы они вообще не продолжались», – резюмировал дипломат.