Мирошник объяснил непригодность Европы для переговоров по Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Минск был очень даже неплохой площадкой для ведения переговоров. Но в последнее время после того потока нецензурной брани, которая проистекает из Киева и из уст Зеленского в адрес президента Беларуси, я не думаю, что его там сильно рады были бы видеть», – сказал он ТАСС, добавив, что даже в этом случае все решается договоренностями.

Дипломат подчеркнул, что Европа тоже становится проблемной территорией для организации переговоров, в частности, из-за давления европейских чиновников на процесс.

«Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников. Такого рода давление не способствует достижению договоренностей», – отметил Мирошник.

Он пояснил, что для переговорной площадки среди важных требований – это безопасность, логистика, отсутствие давления.

Посол добавил, что на начальном организационном этапе переговоров рекомендуется не обозначать площадки, чтобы избежать информационного давления и фейков.

«Для проведения переговоров такого рода желательно вообще делать их в значительной степени в закрытом варианте и максимально переговорщиков оградить от внешнего давления. Потому что уж слишком много тех, кто хотел бы повлиять на переговоры, да повлиять так, чтобы они вообще не продолжались», – резюмировал дипломат.