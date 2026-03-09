Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года

Управляющие фондами получают рекордно высокие зарплаты

Tекст: Катерина Туманова

В декабре 2025 года специалисты, занятые в сфере управления фондами, получали самые высокие средние зарплаты в России – 897 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Управление фондами включает деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе, работая в интересах как физических, так и юридических лиц,

Второе место по доходам заняли сотрудники холдинговых компаний, их средний заработок составил 732,2 тыс. рублей. На третьем месте оказались работники головных офисов, где средняя зарплата достигла 551,8 тыс. рублей.

В расчетах учитывались все доходы до вычета налогов, включая премии и бонусы. Статистика охватывает всех сотрудников, в том числе и получающих сверхвысокие оклады.

В целом по стране средняя заработная плата в конце года составила 139,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом, когда она равнялась 128,7 тыс. рублей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей.