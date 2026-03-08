  • Новость часаИзбран новый верховный лидер Ирана
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 12:32 • Новости дня

    СК возбудил дело по факту пропажи троих подростков в Подмосковье

    СК возбудил дело по факту пропажи троих подростков в Звенигороде

    В подмосковном Звенигороде трое детей пропали после прогулки у реки, а на берегу найден головной убор, похожий на вещь одного из них, региональный главк СК России возбудил уголовное дело.

    Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения троих подростков в подмосковном Звенигороде. СУ СКР по Московской области уточняет, что дети пропали 7 марта, когда гуляли в микрорайоне Восточный города, рядом с рекой Москва.

    С тех пор несовершеннолетние не выходили на связь, а их мобильные телефоны остаются недоступными. На берегу реки был найден головной убор, который, по предположению следствия, принадлежит одному из пропавших подростков.

    К поисковым работам привлечены водолазы МЧС России, следователи и поисковые отряды. Ведется всесторонняя проверка обстоятельств исчезновения детей и осмотр прилегающей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Звенигороде продолжаются поиски троих подростков, исчезнувших на прогулке, при этом рассматривается версия их гибели в местной реке. Пропавшими являются двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка, которых последний раз видели в деревне Игнатьево.

    Ранее в районе Звенигорода погиб подросток, управлявший питбайком. А в Екатеринбурге 4 марта нашли двух школьниц 10 и 11 лет, которых искали четыре дня.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

    7 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком

    Звезда сериала «Склифосовский» Ведунова разбилась насмерть в аварии с фургоном

    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На трассе М-5 «Урал» в Мордовии в аварии, произошедшей после выезда легковушки на встречную полосу, погибли актриса Екатерина Ведунова и ее дочь.

    Трагический инцидент произошел на 439-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

    Водитель Renault Fluence не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, передает РИА «Новости».

    В результате аварии 45-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда врачей. Ее 15-летняя дочь умерла в медицинском учреждении, а 77-летний водитель и еще одна женщина госпитализированы.

    Источник в правоохранительных органах подтвердил личности погибших. «Да, это она. Ведунова. Девочка – это ее дочь, хотя у нее другая фамилия», – заявил собеседник агентства.

    Екатерина Ведунова известна зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина погибли в автокатастрофе 4 марта.

    Подруга артистки Ольга Егельницкая сообщила о проведении церемонии прощания 9 марта в городе Балаково.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    7 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане

    Эксперт Кедми назвал версию провала спецоперации Израиля в Ливане по поиску тела летчика

    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    7 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег

    Орбан заявил о решении оставить конфискованные украинские деньги

    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в Венгрии до выяснения их принадлежности.

    Венгрия примет решение относительно конфискованных у граждан Украины денежных средств только после выяснения их происхождения, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул на предвыборном мероприятии в Дебрецене: «Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь».

    Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.

    Глава МИД Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств.

    Правительство Венгрии анонсировало депортацию бывших высокопоставленных украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского.

    7 марта 2026, 15:53 • Новости дня
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов

    В США устроили массовую проверку приехавших по визам талантов артистов из России

    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    @ Alex Kormann/Minnesota Star Tribune/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) усилила проверки в отношении граждан России, находящихся на территории страны, особое внимание уделяется тем, кто получил так называемые визы талантов (O-1).

    Иммиграционная и таможенная полиция ICE усилила контроль за находящимися в стране гражданами России, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Особое внимание инспекторы уделяют обладателям «виз талантов», которые получили многие покинувшие родину знаменитости. Теперь им необходимо лично явиться в миграционную службу для проверки документов.

    В случае отказа сотрудники ведомства могут принудительно доставить человека в офис прямо с рабочего места. При выявлении несоответствий заявленной деятельности визу могут аннулировать, а самого нарушителя депортировать.

    Действия силовиков вызывают серьезный общественный резонанс и массовые протесты в американских городах. Наиболее громким инцидентом стало убийство инспекторами 37-летней писательницы Рене Гуд в начале 2026 года.

    Значительное число деятелей культуры перебралось в Штаты после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Категория O-1 предназначается именно для лиц с выдающимися способностями в искусстве, науке или бизнесе.

    Госдепартамент США приостановил обработку иммиграционных виз для граждан России и ряда других стран.

    Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков предупредил об угрозе депортации для многих релокантов из-за ужесточения миграционной политики.

    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    7 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    @ @vedynova_ekaterina

    Tекст: Мария Иванова

    В автокатастрофе 4 марта погибла актриса театра и сериалов «Склифосовский» и «Универ» Екатерина Ведунова и её дочь Элина Найт.

    О случившемся рассказала коллега погибшей Марианна Прядко-Белоусова, передает РИА «Новости». Авария унесла жизни артистки и ее ребенка.

    «Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая «Котя», Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить», – написала Прядко-Белоусова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Коллега охарактеризовала Екатерину как доброго и отзывчивого человека, всегда готового поддержать и дать мудрый совет. Она отметила талант и жизнелюбие актрисы, подчеркнув трагичность гибели юной Элины, у которой жизнь только начиналась.

    Екатерина Ведунова родилась в 1980 году, окончила Саратовскую консерваторию и служила в Московском современном художественном театре.

    Зрителям она известна по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня» и «Чернобыль».

    Ранее известная по сериалу «Универ» актриса Надежда Подъяпольская скончалась в возрасте 83 лет.

    7 марта 2026, 17:19 • Новости дня
    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук

    Сийярто назвал Зеленского бескультурным после угроз Орбану

    Сийярто напомнил Зеленскому об игре на рояле без рук
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана, напомнив ему игру на рояле без рук.

    Сийярто отметил, что стиль общения Зеленского свидетельствует о бескультурии, передает РИА «Новости».

    «Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?», – добавил глава венгерского МИДа.

    Сийярто напомнил о прошлых случаях украинского давления, заявив, что подобная риторика Зеленского лишь подтверждает его манеру шантажировать и угрожать оппонентам. По словам Сийярто, в истории Венгрии уже были случаи столкновений с «украинскими головорезами и мафией», а сейчас угрозы звучат на президентском уровне.

    Зеленский выступил с угрозой в адрес Орбана, заблокировавшего кредит для Украины, и намекнул на передачу его адреса военным.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж.

    Официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.

    7 марта 2026, 18:45 • Новости дня
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Швеции 5 марта провел устный демарш перед послом России по поводу предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля, находившегося 25 февраля в шведских территориальных водах, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    Глава российской дипмиссии в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что внешнеполитическое ведомство королевства предприняло устный демарш, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, шведская сторона не представила никаких доказательств причастности российского корабля к инциденту. Ранее французские военные сообщили о нейтрализации дрона на подлете к авианосцу «Шарль де Голль», стоявшему в шведском порту.

    Кроме того, российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза «Каффа», на борту которого находятся десять граждан России. Судно под гвинейским флагом было остановлено властями Швеции шестого марта.

    В диппредставительстве отметили, что находятся в контакте с компетентными органами королевства и готовы оказать экипажу необходимую консульскую помощь. По заверениям шведской стороны, обстановка на борту остается спокойной.

    Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Судно подозревается в отсутствии гражданства.

    В сентябре военно-морские силы Швеции провели проверку на борту следовавшего из России грузового судна «Михаил Дудин».

    Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.

    7 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее обещавший не втягивать США в новые военные конфликты, теперь оказался вынужденным поддерживать начало войны с Ираном, инициированной Вашингтоном, сообщает The Atlantic.

    Американский журнал The Atlantic в своей публикации назвал войну с Ираном унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вэнс во время предвыборной кампании активно выступал против военного вмешательства и обещал, что США не будут втянуты в новые зарубежные конфликты, особенно с Ираном. Однако после начала военной кампании по инициативе США, он вынужден поддерживать политику администрации Трампа, что резко контрастирует с его прежними заявлениями, пишет «Царьград».

    В статье отмечается, что к мнению Вэнса стали прислушиваться все меньше, и его предвыборные обещания теперь воспринимаются как ложь и фарс. По данным издания, в приватных разговорах Вэнс продолжает настаивать на своих взглядах, однако реальная политика Вашингтона стала для него настоящим унижением.

    Напомним, Вэнс почти трое суток не комментировал военную операцию против Ирана. В американских СМИ появились слухи о возможных разногласиях в Белом доме.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс исключил вероятность затяжного конфликта США на Ближнем Востоке.

    До этого Вэнс предостерегал Вашингтон от прямого вмешательства в эскалацию между Израилем и Ираном.

    7 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    Автомобиль с дипномерами врезался в вестибюль станции «Пражская»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Легковой автомобиль с красными дипломатическими номерными знаками наехал на стеклянные двери выхода станции метро «Пражская», пострадавших нет, сообщили очевидцы.

    Автомобиль с дипломатическими номерами протаранил стеклянные двери вестибюля станции метро «Пражская», передает канал «360».

    Женщина увидела момент, когда машина влетела в двери, но не заметила, как началось происшествие или была ли попытка избежать столкновения.

    На автомобиле были установлены красные номерные знаки, которые в России выдают иностранным дипломатическим представительствам. Цифровой код 145 на номере указывает, что автомобиль принадлежит дипломатической миссии Азербайджана.

    Между тем, в Департаменте транспорта Москвы уточнили, что работа станции метро Пражская на Серпуховско-Тимирязевской линии полностью восстановлена после инцидента с автомобилем у одного из выходов, передает ТАСС.

    Ранее в Новосибирске легковой автомобиль врезался во входные двери станции метро «Золотая нива».

    До этого в Москве водитель «Газели» въехал в подземный переход у станции «Парк Победы» на Кутузовском проспекте.


    7 марта 2026, 19:56 • Новости дня
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    FP: Замена пораженных Ираном радаров США потребует годы и миллиарды
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Вера Басилая

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы, пишет журнал Foreign Policy.

    По анализу Foreign Policy, замена американских радаров, пораженных во время удара Ирана, потребует многомиллиардных вложений и растянется на годы, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что уничтожение современных радаров AN/FPS-132 в Катаре и AN/TPS-59 в Бахрейне выявило уязвимость цепочек поставок и длительные сроки производства.

    На создание нового радара AN/FPS-132 потребуется от пяти до восьми лет и 1,1 млрд долларов для компании Raytheon. Для замены AN/TPS-59 корпорации Lockheed Martin понадобится минимум двенадцать-двадцать четыре месяца и от 50 до 75 млн долларов.

    В издании подчеркивается, что производство компонентов для радаров зависит от галлия, 98% которого поступает из Китая.

    Также журналисты обратили внимание на то, что за 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3 тыс. высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что, по их мнению, продемонстрировало критическую уязвимость в цепочке поставок вооружения.

    Иран нанес массированный удар по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ и вывел из строя радары и центр спутниковой связи.

    Иранские силы в первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам и радарным комплексам на семи базах Пентагона на Ближнем Востоке.

    Агентство Bloomberg предупредило о риске быстрого истощения арсеналов ракет-перехватчиков США, Израиля и стран Персидского залива в случае сохранения интенсивности иранских ударов.

    8 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что попросил российскую сторону не передавать разведданные Тегерану.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что обратился к российской стороне с просьбой не передавать разведданные Ирану, передает ТАСС.

    По словам Уиткоффа, он «решительно заявил» о необходимости воздержаться от подобного обмена информацией. Спецпосланник подчеркнул, что просил не передавать Тегерану данные о целях и другие виды помощи.

    На вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия оказывает подобную поддержку Ирану, Уиткофф выразил надежду, что этого не происходит. При этом он не сообщил о наличии конкретных доказательств передачи разведданных.

    Президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, отметив, что Вашингтон «не знает», передает ли Россия такие данные и помощь Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦРУ заявило, что Россия оказывает Ирану техническую и военную поддержку. Россия и Китай меняют стратегические планы США по возможному нападению на Иран. Иранские СМИ обвинили Москву в передаче секретной информации Израилю.

    7 марта 2026, 15:09 • Новости дня
    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля

    Пророссийские хакеры Z-Pentest заявили о получении контроля над объектами Израиля

    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники объединения Z-Pentest Alliance заявили о получении полного доступа к управлению насосами на важных израильских объектах жизнеобеспечения.

    Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля, передает «Газета.Ru».

    По словам хакеров, контроль получен над HMI-системой, отвечающей за работу насосного оборудования. В качестве подтверждения опубликован видеоролик с демонстрацией манипуляций в интерфейсе на иврите и использованием учетных данных для входа в систему.

    На видео показано, как злоумышленники просматривают элементы инфраструктуры и меняют параметры работы оборудования, включая настройки двигателя насоса. Ранее группировка уже использовала подобную тактику для изучения систем и изменения их параметров.

    Ранее хакерская группа Beregini получила данные иностранных наемников, связанных с ГУР Украины.

    7 марта 2026, 21:07 • Новости дня
    Сын погибшего Али Хаменеи получил ранение в результате атаки

    Al Hadath: Сын погибшего верховного лидера Ирана ранен в результате атаки

    Tекст: Мария Иванова

    Во время одной из атак был ранен Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и главный претендент на его пост.

    Моджтаба Хаменеи получил травмы во время удара, передает телеканал Al Hadath. По данным журналистов, сын погибшего иранского лидера остался жив.

    Сведений о том, насколько серьезные ранения получил пострадавший, в настоящий момент нет, передает ТАСС.

    Моджтаба считается основным претендентом на пост верховного лидера страны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заклюдчалась ошибка США при убийстве Хаменеи.

    Супруга верховного лидера Ирана ранее скончалась от полученных при бомбардировках ранений.

    Совет экспертов Ирана в субботу пообещал избрать нового главу государства в течение суток.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

