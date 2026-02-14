Стармер заявил о переброске авианосной группы Британии на север Атлантики

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Британия в текущем году планирует перебросить свою авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север, передает РИА «Новости». Во главе соединения будет стоять авианосец HMS Prince of Wales. По словам премьера Кира Стармера, корабли будут действовать совместно с США, Канадой и союзниками по НАТО, чтобы подчеркнуть приверженность евроатлантической безопасности.

Премьер также заявил, что Европа должна брать на себя основную ответственность за собственную безопасность. Он подчеркнул, что США остаются незаменимым союзником, однако европейские страны теперь должны более активно координировать свои действия в сфере обороны. Стармер добавил, что без сотрудничества Европы и Британии невозможно обеспечить стабильность и безопасность на континенте.

В ноябре прошлого года авианосная ударная группа HMS Prince of Wales уже перебрасывалась Британией в Средиземное море для участия в учениях НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский авианосец HMS Prince of Wales отправился из Портсмута для участия в международных учениях в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее этот же корабль не смог выйти из порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.

В Британии также допустили возможность продажи авианосца Prince of Wales из-за отсутствия денег.