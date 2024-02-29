В Британии допустили продажу авианосца Prince of Wales из-за отсутствия денег

Daily Mail: Британия может продать авианосец Prince of Wales из-за проблем с финансированием

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам одного из источников, такой сценарий рассматривался членами Группы планирования крупных морских предприятий после того, как стало известно, что будущий бюджет не предусматривает какого-либо значительного увеличения расходов на оборону, передает ТАСС.

Он добавил, что в группе осознают, что ВМС пытаются выполнить оперативные обязательства и нуждаются в скорейшем расширении возможностей, тем более что второй британский авианосец (аналогичный по характеристикам первому HMS Queen Elizabeth) находится в резерве с очень дорогим и редко используемым оборудованием на борту».

Источник уточнил, что если возникнет необходимость решить бюджетные проблемы, то можно продать или передать его союзнику из AUKUS.

Ранее сообщалось, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth из-за поломки гребного вала не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 2.

Напомним, британский авианосец HMS Prince of Wales не смог отправиться из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024.