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Тегеран потребовал от Лондона доказательств по инциденту на базе Фэрфорд
МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений по инциденту на базе Фэрфорд
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера, потребовав от Лондона доказательств причастности исламской республики к инциденту на военной базе Фэрфорд.
Иранскому внешнеполитическому ведомству пришлось пойти на этот шаг в ответ на заявления британских чиновников о причастности исламской республики к происшествию. В Тегеране полностью отвергли претензии Лондона, передает ТАСС.
«Лондон должен как можно скорее представить документы и доказательства своих обвинений в адрес Ирана», – заявили в иранском МИД.
В противном случае исламская республика пообещала серьезно пересмотреть двусторонние отношения.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за возможные последствия ляжет на британское правительство, а действия Лондона противоречат его международно-правовым обязательствам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.
На прошлой неделе Лондон официально заподозрил Тегеран в причастности к этому происшествию.
В начале месяца иранская сторона отвергла обвинения в связи с инцидентом на британском военном объекте.