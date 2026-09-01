Американист: США продемонстрировали признание значимого статуса России

Американист Дробницкий: США показали признание значимого статуса России

Tекст: Олег Исайченко

«США, несмотря на недовольство некоторых союзников, пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран G20. Такой шаг стал не только знаком гостеприимства, но и своего рода признанием значимого статуса России, что вызвало нервную реакцию у той же Германии», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

По мнению собеседника, Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент не могли не провести двустороннюю встречу. «И Москва, и Вашингтон на разных уровнях подтверждают готовность к диалогу и взаимодействию», – пояснил он. Впрочем, как полагает аналитик, едва ли на данном этапе возможно достичь каких-либо значимых решений.

«В частности, процесс урегулирования украинского кризиса, который долгое время ставился Штатами как приоритет в диалоге с Москвой, откровенно буксует. Удивительного в этом нет: в том же Вашингтоне значительное влияние имеют провоенные ястребы, а они не допустят договоренностей на условиях, которые были бы приемлемы для России. К тому же нельзя исключать, что Киев, подстрекаемый Лондоном, даст заднюю», – уточнил спикер.

Дробницкий также обратил внимание на публикацию Reuters о том, что США не готовы обсуждать экономическое соглашение с Москвой до тех пор, пока не будет завершен военный конфликт на Украине. «Тем не менее, продолжение военного конфликта, судя по всему, действительно мешает Вашингтону начать обсуждать с Россией реализацию каких-либо совместных проектов», – уточняет эксперт.

Однако сам факт встречи Силуанова и Бессента, поддержания контактов между двумя ядерными державами, внушает осторожный оптимизм, считает политолог. «У сторон, очевидно, имеется взаимное желание преодолеть сформировавшуюся дипломатическую пропасть. Однако ждать быстрого разрешения конфликта, масштабных договоренностей или тесного сотрудничества сейчас не стоит», – добавил он.

Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, к встрече Силуанова и Бессента, как и ко многим другим между российскими и американскими официальными лицами, надо относиться сдержанно и без особых надежд. «Любой контакт между Вашингтоном и Москвой – позитивный фактор, так как администрация Трампа демонстрирует заинтересованность в сохранении каналов связи. Но о быстрых прорывах и прогрессе речь сегодня не идет», – написал он в своем Telegram-канале.

Как полагает эксперт, на нынешнем этапе США и Россия могут нащупывать новые способы активизации переговорного процесса на разных уровнях, но не более. «К тому же Трамп и его окружение пока полностью заняты Ираном, который отнимает практически все внешнеполитические ресурсы администрации», – заключил Романов.

Ранее Эрин Браун, замминистра финансов США по международным делам, назвала «продуктивной» встречу глав российского и американского Минфинов Антона Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20, сообщает Politico. По ее словам, министры обсудили «план главы Белого дома Дональда Трампа по обеспечению мира и экономического роста». Кроме того, отметила она, Бессент сказал Силуанову: «Война должна закончиться. Мы хотим мирного исхода».

Браун заявила, что включение Силуанова в список представительства на саммите в Северной Каролине было решением Белого дома. «Нам нравится ладить со всеми», – сказала она. Согласно сообщению Минфина России, главы ведомств обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и работу в рамках G20. В ходе выступления перед зарубежными коллегами и управляющими центральных банков стран-участниц объединения Силуанов заявил о необходимости вернуться к роли механизма финансовой координации государств для решения глобальных вызовов.

Стоит отметить также, что присутствие представителей России на саммите вызвало возражения со стороны европейских чиновников. Глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль заявил, «что он не будет позировать для группового фото с российским министром финансов». В итоге фотография была сделана без Силуанова.

Сенатор США Джин Шахин заявила: «Администрации Трампа необходимо оказывать давление на Путина и его команду, а не предоставлять им трибуну». Она также призвала Палату представителей рассмотреть закон Грэма об ужесточении санкций против России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков возможного визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока нет. По его словам, конкретные дни для поездки не зарезервированы, поскольку переговорщики сейчас активно занимаются другими направлениями американской внешней политики.

«Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.