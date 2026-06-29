Президент Ирана подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре

Президент Ирана Пезешкиан подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре

Tекст: Ольга Иванова

Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку иранских средств, размещенных в Катаре, передает РИА «Новости».

Он заявил: «В соответствии с реализованной программой, 6 из 12 миллиардов иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране». По его словам, над возвратом оставшейся суммы сейчас продолжается работа.

Ранее, 23 июня, глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати сообщил, что США на первом этапе разблокируют 12 млрд долларов замороженных иранских активов. Пезешкиан уточнил, что половина этой суммы уже предусмотрена к переводу Тегерану.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ устанавливает сроки снятия морской блокады США и восстановления Ираном судоходства в Ормузском проливе. Тегеран также обязуется не получать ядерное оружие, а урегулирование ядерной программы вынесено в отдельное соглашение, переговоры по которому должны пройти в течение 60 дней и привести к снятию антииранских санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум о завершении вооруженного противостояния и снятии морской блокады.

Меморандум предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов и переход ко второй стадии переговоров только после разморозки половины этой суммы.

По данным иранских источников, США разрешили разблокировать размещенные в Катаре и других странах иранские активы на шесть миллиардов долларов как жест серьезности намерений и для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.