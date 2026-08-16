В Лексингтоне при стрельбе погиб один и ранены четыре человека

Tекст: Катерина Туманова

В парке имени Чарльза Янга в центре Лексингтона произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. По данным полиции, четверо пострадавших получили опасные для жизни ранения, в том числе двое взрослых, 14-летний и 4-летний ребенок, передает Fox59.

Власти не предоставили никакой информации о подозреваемом или погибшем. Арестов пока не производилось. Полиция Лексингтона заявила, что на угрозы для общественности нет.

Подробности о подозреваемом или погибшем пока не разглашаются.

Губернатор Энди Бешир объявил о стрельбе неподалеку от места проведения ужина Демократической партии Кентукки в отеле Hyatt Regency в центре Лексингтона.

«Прежде чем продолжить, я должен сообщить вам, что сегодня вечером у нас есть неприятные новости. Примерно в полутора милях отсюда, с начала нашего ужина, произошла стрельба. Думаю, пять человек получили ранения, и, вероятно, один человек погиб», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 15-летний подросток получил 100 лет тюрьмы за убийство женщины. Жертвами стрельбы в американском штате Айдахо стали три человека. В США школьник открыл стрельбу по одноклассникам.