В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения полетов

NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.