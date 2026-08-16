Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения полетов
Представитель Росавиации проинформировал в Max-канале о том, что в аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения полетов.
«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Такие же ограничения введены в аэропорту Геленджика. В Росавиации уточнили, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.