  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня
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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    39 комментариев
    16 августа 2026, 05:50 • Новости дня

    В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Max-канале о том, что в аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения полетов.

    «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Такие же ограничения введены в аэропорту Геленджика. В Росавиации уточнили, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

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    16 августа 2026, 00:27 • Новости дня
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    ВC России с июля поразили более 130 судов украинских сил
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из подсчетов на базе данных Минобороны России.

    Вооруженные силы России с июля поразили свыше 130 судов в акватории Черного моря и украинских портах, передает ТАСС со ссылкой на подсчеты данных Министерства обороны.

    Среди уничтоженных целей оказались сухогрузы и сопровождавшие их патрульные катера.

    За июль российские войска нанесли удары по более чем 80 судам.

    В период с 1 по 7 августа были поражены 34 морских судна, включая 31 сухогруз и три буксира.

    С 8 по 15 августа Минобороны доложило о поражении 16 судов. В этот список вошли один танкер, семь сухогрузов, два буксира и шесть патрульных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили семь судов с грузами для ВСУ. Черноморский флот за сутки уничтожил восемь украинских безэкипажных катеров.  Российские войска поразили три сухогруза с вооружением для ВСУ.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    15 августа 2026, 22:28 • Новости дня
    Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск
    Рома Зверь объявил об уходе группы «Звери» в творческий отпуск
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) сообщил о прекращении выпуска новых песен коллективом и уходе группы в творческий отпуск на два года.

    Группа «Звери» берет паузу в концертной деятельности, также коллектив не будет выпускать новые пластинки. Выступление в «Лужниках» в субботу будет последним крупным шоу коллектива перед длительным перерывом, передает РИА Новости.

    «Дискография группы «Звери» официально завершена. Последний альбом вышел в 2024 году, и называется он «Фолк». Хочу сказать всем спасибо – всем, кто принимал участие в записи, всем музыкантам, звукорежиссерам и, конечно, публике. Спасибо вам большое!» – заявил со сцены Роман Билык.

    Артист пообещал поклонникам обязательно вернуться к гастролям через один или два года и пояснил, что музыкантам потребовалась небольшая передышка.

    «Мы возьмем небольшую паузу в концертной деятельности - так что мы увидимся не через год, может быть, через два. Но мы обязательно вернемся с гастролями, я вам обещаю. Просто всем, даже «Зверям», нужна небольшая пауза и передышка. Спасибо большое, друзья!» - добавил фронтмен группы.

    Коллектив «Звери» был основан в 2000 году. За время существования музыканты выпустили девять полноформатных альбомов и шесть мини-альбомов, а последней пластинкой стал концертный релиз «Лужники-2024». Группа девять раз признавалась лучшей по версии телеканала «Муз-ТВ» и получала награды MTV Europe Music Awards.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Звери» в 2020 году записали песню о карантине. Рома Зверь в 2019 году получил премию «Ника» за роль Майка Науменко.

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    15 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для ВСУ

    Турция заявила об отсутствии информации по запросу Москвы об оружии для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Турецкие власти заявили, что не располагают данными относительно планов передачи внушительного арсенала американских вооружений украинской армии.

    Официальная Анкара пока не может прокомментировать ситуацию вокруг возможных поставок вооружений Киеву. «У нас нет информации по этому вопросу», – ответили журналистам РИА «Новости» в администрации президента Турции. От дополнительных пояснений касательно позиции государства представители ведомства отказались.

    Ранее МИД сообщил об обнародованных американским конгрессом планах и затребовал объяснений у США и Турции. Речь идет о передаче украинской стороне крупной партии американского вооружения, которое сейчас находится на турецкой территории.

    Согласно опубликованным документам, планируется отправка 12 установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов к ним. Кроме того, арсенал включает 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 миллиметра, а также 70 ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за информации о передаче вооружений Киеву.

    Ранее Госдепартамент США уведомил конгресс о возможной отправке на Украину турецких ракет ATACMS. Позже власти Турции опровергли данные о планах транзита американских военных систем через свою территорию.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    15 августа 2026, 15:45 • Новости дня
    Кобяков заявил об интересе недружественных стран к ВЭФ

    Кобяков сообщил о желании Запада участвовать в ВЭФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные компании и предприниматели продолжают проявлять внимание к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), несмотря на политическое давление и санкционные ограничения, сообщили организаторы мероприятия.

    Даже представители недружественных государств демонстрируют интерес к Восточному экономическому форуму. Об этом рассказал ТАСС советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

    «Интерес традиционно большой. Прежде всего, это страны АТР, среди них есть и формально недружественные. Хотя есть и европейские бизнесмены и компании», – сообщил спикер.

    Кобяков добавил, что многие западные организации давно функционируют как российские. По его словам, часть бизнеса продолжает деятельность в России по негласным договоренностям со своими правительствами, избегая внимания русофобов. Некоторые государства вынуждены поддерживать санкции под давлением англосаксов, не имея реального выбора.

    Напомним, Восточный экономический форум состоится 1–4 сентября 2026 года во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Юрий Трутнев спрогнозировал участие представителей не менее 75 государств в Восточном экономическом форуме.

    Ранее Министерство иностранных дел России отметило стремление недружественных стран к восстановлению связей с Приморским краем. А премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал решил лично возглавить официальную делегацию своего государства на предстоящем форуме во Владивостоке.

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    15 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    В ОДКБ сообщили о готовности ОБСЕ восстановить сотрудничество

    Масадыков: В ОБСЕ заявили о желании возобновить прерванное взаимодействие с ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе планирует восстановить официальные контакты с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после многолетнего перерыва, сообщили в ОДКБ.

    Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил РИА «Новости» генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.

    «Несколько лет назад отношения между нашими организациями были прерваны, и произошло это не по инициативе ОДКБ», – напомнил Масадыков. Встреча Синирлиоглу и Масадыкова состоялась в Вене 18 мая. Он высоко оценил итоги прошедшей беседы, назвав их весьма позитивными.

    По словам руководителя евразийского блока, подобный сценарий принесет пользу всем участникам, позволив эффективнее укреплять евразийскую безопасность. Напомним, в состав объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а Армения приостановила участие в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Договора о коллективной безопасности ранее также заявила о готовности возобновить контакты с ОБСЕ.

    Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил окончательный выход страны из ОДКБ. А накануне Таалатбек Масадыков сообщил об угрозе из-за милитаризации стран Балтии и Финляндии.

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    15 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Военнослужащие России и Киргизии провели совместные учения

    Военнослужащие России и Киргизии провели совместные тактические учения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бойцы российской военной базы продемонстрировали киргизским коллегам современные методы ведения боя, включая тактику штурмовых групп и применение беспилотников.

    В учебно-тренировочном центре проходят совместные тактические учения военнослужащих России и Киргизии. Бойцы 201-й российской военной базы Центрального военного округа поделились с киргизским контингентом передовым опытом ведения боевых действий, сообщает Минобороны.

    Под руководством российских специалистов военнослужащие Киргизии отработали тактику действий штурмовых групп. Кроме того, участники учений освоили основы тактической медицины, изучили применение беспилотных летательных аппаратов и методы противодействия им.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года российские военнослужащие прошли боевое слаживание с применением беспилотников.

    Ранее президент Владимир Путин назвал 201-ю военную базу гарантом безопасности в Центральноазиатском регионе. Напомним, что осенью прошлого года военные стран ОДКБ завершили совместные учения на территории Киргизии.

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    15 августа 2026, 10:03 • Новости дня
    МИД России заявил о скрепленном боевым братством союзничестве с КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Союзничество Москвы и Пхеньяна скреплено узами боевого братства, что подтверждается твердой поддержкой КНДР спецоперации на Украине, сообщило Министерство иностранных дел России.

    «Союзнический характер двусторонних отношений, скрепленных узами боевого братства, в полной мере нашел свое отражение в проявленной КНДР твердой поддержке российской специальной военной операции на Украине. Светлая память военнослужащим КНДР, павшим в боях за освобождение Курской области от украинских неонацистов и иностранных наемников», – подчеркнули в министерстве, передает ТАСС.

    В ведомстве напомнили, что 15 августа 1945 года советские войска освободили Корею от японского колониального господства в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции. Бойцы Красной армии вместе с корейскими патриотами разгромили Квантунскую армию, ускорив окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке. За свободу корейского народа отдали жизни 12 тыс. советских солдат и офицеров, в честь которых в августе 1946 года в Пхеньяне установили памятник-обелиск.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева .

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов во время визита в Пхеньян наградил орденами Мужества бойцов Корейской Народной Армии за проявленный героизм в Курской области.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил о братской союзнической помощи Пхеньяна в освобождении российского региона от украинских боевиков.

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    16 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 105 дронов на подлете к Москве с начала дня.

    «Уничтожены ещё девять вражеских беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Max-канале в 4.45.

    До этого сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 85 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.


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    15 августа 2026, 22:02 • Новости дня
    Ребенок погиб при съезде авто с нетрезвым водителем в кювет под Петербургом

    Ребенок погиб при ДТП с нетрезвым водителем под Петербургом

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Ленинградской области проверяет обстоятельства смертельного ДТП в Приозерском районе, в результате которого автомобиль с водителем и двумя детьми съехал в кювет, один ребенок погиб, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    «Сегодня в 14.00 на 1 км автодороги «Подъезд к пос. Славянка» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Ситроен С3», не справился с управлением и съехал в кювет», – сказано в сообщении полиции в Max-канале.

    В полиции добавили, что в результате ДТП пассажирка автомобиля 2018 года рождения скончалась на месте происшествия, второй пассажир 2021 года рождения, а также водитель госпитализированы.

    «Установлено, что водитель находился за рулем в алкогольном опьянении (0,355 мг/л)», – уточнили в ведомстве.

    По факту аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с минивэном унесло погибли два человека под Астраханью. Авария на Лужнецкой эстакаде ТТК парализовала движение в Москве. На МКАД 14 августа произошла авария с тремя автомобилями.

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    16 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой

    Syrian Airlines возобновила прямые рейсы между Дамаском и Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты сирийского национального перевозчика Syrian Airlines начали летать в Москву по воскресеньям после паузы длительностью более полутора лет, регулярные перелеты между столицами возобновляются с 16 августа, сообщили в авиакомпании.

    «Рейсы будут выполняться по воскресеньям, время в пути составит около четырех часов 40 минут», – уточнили в Syrian Airlines ТАСС.

    Вылет из Дамаска в расписании указан на 02.20 по местному времени, а прибытие в столичный аэропорт Шереметьево ожидается в 07.00. Обратный борт отправится в 08.40 и приземлится в Сирии в 13.00.

    Стоимость билета в эконом-классе составляет порядка 490 долларов (41 249 рублей), перелет бизнес-классом обойдется в 870 долларов (73 239 рублей).

    Представитель авиакомпании отметил, что места на первый рейс почти раскуплены. Высокий спрос наблюдается на все даты вплоть до 18 октября. В связи с этим московское представительство перевозчика прорабатывает вопрос увеличения количества рейсов.

    Прямые перелеты между Дамаском и Москвой приостановили в декабре 2024 года из-за нестабильной ситуации. До этого полеты в Россию также осуществляла сирийская компания Fly Cham.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

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    16 августа 2026, 03:13 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к столице уничтожены 12 дронов ВСУ, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что уничтожены еще пять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за субботу сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ. В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов.

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    15 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    «Краснодар» одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата России

    «Краснодар» обыграл «Ахмат» и возглавили турнирную таблицу

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты «Краснодара» закрепились на первой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), одолев соперников из Грозного благодаря единственному голу в концовке первого тайма.

    Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги завершилась домашней победой  «Краснодара», передает РИА «Новости». Автором забитого мяча стал Кристиан, отличившийся на 45-й минуте матча.

    Во втором тайме футболисты «Ахмата» имели шанс отыграться. На 64-й минуте нападающий Георгий Мелкадзе промахнулся по пустым воротам с расстояния одного метра.

    Примечательно, что форвард допустил аналогичный промах в предыдущем гостевом матче против краснодарской команды.

    На данный момент «Краснодар» является единственной командой, одержавшей  четыре победы в четырех стартовых турах чемпионата. С 12 очками она уверенно лидирует в первенстве. Грозненский клуб «Ахмат», набравший два очка, занимает 13-ю позицию.

    В следующем туре лидерам предстоит выездная игра против махачкалинского «Динамо», которая состоится 23 августа. Днем ранее футболисты «Ахмата» проведут домашнюю встречу с «Ростовом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив». В том же туре казанский «Рубин» победил тольяттинский «Акрон» с перевесом в один мяч. Матч ЦСКА и «Ростова» завершился нулевой ничьей в третьем туре РПЛ.

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    15 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Египетская Air Cairo запустила рейсы из Эль-Аламейна в Москву

    Air Cairo выполнила первый рейс из египетского Эль-Аламейна в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый самолет египетского авиаперевозчика Air Cairo успешно совершил перелет со средиземноморского побережья Египта в столичный аэропорт Шереметьево.

    Египетская авиакомпания Air Cairo совершила дебютный полет из города Эль-Аламейн в московский аэропорт Шереметьево, сообщает Минтранс РФ.

    «Ранее подведомственная Минтрансу Росавиация выдала разрешение египетскому авиаперевозчику Air Cairo на выполнение программы рейсов из Египта в Россию по маршруту Эль-Аламейн - Москва. Аэропорт находится на побережье Средиземного моря. Первый рейс оттуда прибыл в Шереметьево», – заявили в российском ведомстве.

    В министерстве также отметили, что пассажирам доступны и другие направления. В частности, осуществляются перелеты в Каир, Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Борг-эль-Араб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация открыла прямое авиасообщение с египетским курортом Эль-Аламейн. Летом текущего года Ассоциация туроператоров России включила Египет в список доступных для прямых перелетов стран.

    Ранее авиакомпания Air Cairo по техническим причинам временно заменила часть прямых рейсов перелетами через Анталью.

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

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    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине

    В Париже, Берлине и Лондоне захотели создать свой формат по урегулированию конфликта на Украине. Европейцы опасаются сценария, при котором Россия и США договорятся за их спиной, а для Европы будущие отношения с Москвой имеют критическое значение. Что европейцы могут предложить России в рамках нового формата и как кулуарная разработка отразится на отношениях внутри НАТО? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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