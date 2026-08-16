Мошенники стали предлагать студентам фейковые стипендии и жилье

Мошенники стали предлагать студентам фейковые стипендии

Tекст: Катерина Туманова

«Мошенники, как и школьники и студенты, тоже готовятся к 1 сентября. Они звонят, либо рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают студенту оформить стипендию, которая якобы ему полагается», – рассказал он ТАСС.

При переходе по поддельной ссылке жертве предлагают указать банковские реквизиты. После этого деньги со счета исчезают, а обещанные выплаты не приходят. Аналогичная схема применяется при оплате обучения или бронировании проживания.

Лжесотрудники деканатов связываются с учащимися и предлагают продлить аренду. Для этого требуется авторизоваться и внести небольшую сумму за первый месяц, составляющую от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. В итоге личная информация оказывается у мошенников, как и денежные средства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество раскрыло схему кражи аккаунтов абитуриентов на «Госуслугах». Мошенники начали похищать деньги у студентов под видом предложений стажировок.

Телефонные мошенники украли 75 млн рублей у подмосковного студента.



