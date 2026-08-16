Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Мошенники стали предлагать студентам фейковые стипендии и жилье
Мошенники стали предлагать студентам фейковые стипендии
В преддверии нового учебного года злоумышленники запустили фишинговые рассылки, выманивая у учащихся банковские реквизиты и плату за несуществующие комнаты, сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.
«Мошенники, как и школьники и студенты, тоже готовятся к 1 сентября. Они звонят, либо рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают студенту оформить стипендию, которая якобы ему полагается», – рассказал он ТАСС.
При переходе по поддельной ссылке жертве предлагают указать банковские реквизиты. После этого деньги со счета исчезают, а обещанные выплаты не приходят. Аналогичная схема применяется при оплате обучения или бронировании проживания.
Лжесотрудники деканатов связываются с учащимися и предлагают продлить аренду. Для этого требуется авторизоваться и внести небольшую сумму за первый месяц, составляющую от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. В итоге личная информация оказывается у мошенников, как и денежные средства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество раскрыло схему кражи аккаунтов абитуриентов на «Госуслугах». Мошенники начали похищать деньги у студентов под видом предложений стажировок.
Телефонные мошенники украли 75 млн рублей у подмосковного студента.