Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Роскачество раскрыло схему кражи аккаунтов абитуриентов на «Госуслугах»
Злоумышленники создают поддельные сайты и предлагают выпускникам бесплатные места в вузах, чтобы завладеть их личной информацией и доступом к государственным сервисам, сообщили Роскачестве.
Аферисты начали обманывать поступающих в университеты граждан, обещая им зачисление по целевому направлению, пояснили в организации ТАСС.
В действительности преступники используют эту легенду для получения контроля над учетными записями жертв.
«В разгар приемной кампании мошенники начали охоту на тех, кто еще не определился с вузом. Они создают фишинговые сайты и группы в соцсетях, где под видом представителей крупных предприятий обещают студентам целевое обучение с гарантированным трудоустройством, стипендией и стажировкой с первого курса», – подчеркнули в Роскачестве.
Для убедительности жертвам рассказывают о тайных договоренностях с компаниями и требуют сдать ЕГЭ минимум на 50 баллов. После этого молодым людям предлагают заполнить анкету на поддельном ресурсе, указав паспортные данные, СНИЛС и код из СМС. Эти сведения позволяют преступникам взломать профиль человека.
Руководитель Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко пояснил, что настоящие целевые договоры оформляются исключительно через официальные порталы или напрямую с работодателем. Он призвал игнорировать сомнительные предложения в интернете и не передавать посторонним секретные пароли. При столкновении с аферистами следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня власти Москвы предупредили о создании фейковых платформ для проверки результатов государственных экзаменов.