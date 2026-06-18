Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.4 комментария
Суд арестовал четырех фигурантов дела об убийстве депутата Петрова
Басманный суд столицы вынес решение об аресте четырех подозреваемых по делу об убийстве депутата Ленобласти Александра Петрова, в числе арестованных оказался миллиардер Илья Трабер.
«Басманный суд Москвы отправил под стражу всех четырех подсудимых», – заявили в судебной инстанции, передает РИА «Новости»..
В числе арестованных оказались миллиардер Илья Трабер, его деловой партнер Владимир Даниленко, а также двое предполагаемых исполнителей преступления. В среду утром Даниленко и Трабер были задержаны в Петербурге, после чего их доставили в Москву.
Задержанным предъявлены обвинения в убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенном в 2020 году. Кроме того, им инкриминируется незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия. На данный момент получить комментарии от представителей следствия и защиты агентству не удалось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд арестовал бизнесмена Трабера на два месяца. Через некоторое время правоохранители задержали двух новых подозреваемых по этому уголовному делу.