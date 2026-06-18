Суд арестовал четырех фигурантов дела об убийстве депутата Петрова

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Басманный суд Москвы отправил под стражу всех четырех подсудимых», – заявили в судебной инстанции, передает РИА «Новости»..

В числе арестованных оказались миллиардер Илья Трабер, его деловой партнер Владимир Даниленко, а также двое предполагаемых исполнителей преступления. В среду утром Даниленко и Трабер были задержаны в Петербурге, после чего их доставили в Москву.

Задержанным предъявлены обвинения в убийстве депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенном в 2020 году. Кроме того, им инкриминируется незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия. На данный момент получить комментарии от представителей следствия и защиты агентству не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд арестовал бизнесмена Трабера на два месяца. Через некоторое время правоохранители задержали двух новых подозреваемых по этому уголовному делу.