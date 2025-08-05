Полицейские в Подмосковье открыли огонь по колесам нарушителя

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время патрулирования сотрудники полиции в Балашихе заметили автомобиль, водитель которого попытался скрыться при виде служебной машины, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские подали сигнал об остановке, но мужчина проигнорировал требование и, увеличивая скорость, продолжал движение во дворах, создавая опасность для окружающих.

Инспекторы предприняли попытку заблокировать автомобиль, однако нарушитель, двигаясь задним ходом, столкнулся со служебной машиной.

После этого один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел вверх, затем открыл огонь по колесам.

После выстрелов транспортное средство остановилось, а водитель был задержан. Установлено, что за рулем находился житель Люберец, который не имел права на управление и не зарегистрировал свою машину. В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях, автомобиль отправлен на специализированную стоянку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Костроме водитель попытался скрыться от сотрудников полиции. Нарушитель протаранил служебный автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции остановили его, открыв огонь по колесам.