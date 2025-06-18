Госавтоинспекторы Костромы открыли огонь по машине пьяного лихача

Tекст: Алексей Дегтярев

Операция по задержанию прошла ночью, граждане сообщили о подозрительном водителе в поселке Первомайский, инспекторы выехали на место и потребовали остановки машины, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Водитель проигнорировал требование, увеличил скорость и начал скрываться. Находясь за рулем без прав, он неоднократно нарушил ПДД и врезался в машину ГИБДД, но не остановился.

Полицейские предупредили о готовности применить оружие, затем сделали предупредительный выстрел вверх и несколько прицельных по колесам. После этого автомобиль удалось остановить, нарушителя задержали. За рулем оказался ранее судимый местный житель, лишенный водительского удостоверения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция составила 11 административных протоколов, а суд назначил арест на 10 суток. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке.

Ранее в апреле сотрудники Госавтоинспекции на Камчатке задержали угонщика автомобиля после продолжительной погони, в ходе которой злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу безопасности.