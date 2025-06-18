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Госавтоинспекторы Костромы открыли огонь по машине пьяного лихача
В Костроме нарушитель попытался скрыться от полиции, протаранил служебную машину, сотрудники Госавтоинспекции смогли задержать его выстрелами по колесам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Операция по задержанию прошла ночью, граждане сообщили о подозрительном водителе в поселке Первомайский, инспекторы выехали на место и потребовали остановки машины, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Водитель проигнорировал требование, увеличил скорость и начал скрываться. Находясь за рулем без прав, он неоднократно нарушил ПДД и врезался в машину ГИБДД, но не остановился.
Полицейские предупредили о готовности применить оружие, затем сделали предупредительный выстрел вверх и несколько прицельных по колесам. После этого автомобиль удалось остановить, нарушителя задержали. За рулем оказался ранее судимый местный житель, лишенный водительского удостоверения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция составила 11 административных протоколов, а суд назначил арест на 10 суток. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера в виде обязательства о явке.
Ранее в апреле сотрудники Госавтоинспекции на Камчатке задержали угонщика автомобиля после продолжительной погони, в ходе которой злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу безопасности.