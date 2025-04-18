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Полиция Камчатки задержала угонщика после погони
ГАИ Камчатки задержала жителя Томской области после погони за угнанным авто
Сотрудники ГАИ на Камчатке задержали угонщика автомобиля после продолжительной погони, в ходе которой злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу безопасности.
Как сообщает РИА «Новости», сотрудники ГАИ устроили погоню за угонщиком автомобиля на Камчатке, который нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Угонщик проигнорировал призывы остановиться и пытался скрыться, увеличив скорость.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, во время погони нарушитель создавал угрозу безопасности другим участникам движения. Полиция предупредила о намерении применить огнестрельное оружие, однако это не остановило водителя. Один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и по колесам автомобиля, но злоумышленник продолжал движение.
В итоге автомобиль удалось остановить в поселке Северные Коряки, после чего водитель, 35-летний ранее судимый житель Томской области, был задержан. Выяснилось, что он не имел водительского удостоверения, а автомобиль числился в угоне.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем. Также в суд направлены три материала об административных правонарушениях, по еще трем составлены протоколы. Видео с признанием угонщика опубликовано Ириной Волк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сбежавшие из реабилитационного центра двое подростков угнали Hyundai Creta, чтобы поехать в Сочи, и по данному факту возбуждено уголовное дело.
Житель Томска совершил неудачную попытку похитить автомобиль марки Genesis в Москве, однако машина заглохла за пределами города, и ему пришлось ее оставить.
В Кировской области сотрудники полиции отправились в погоню за угнанным автомобилем с пьяным водителем, и после стрельбы по колесам нарушитель был задержан.