Угонщик в Москве попался из-за захлопнувшейся двери автомобиля

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый получил заказ от соучастника, тот указал ему на автомобиль, который нужно угнать, передал ему смартфон, с помощью которого можно это сделать, а также специальный прибор для подавления GSM-сигнала, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, злоумышленник получил от сообщника ключ от гаража, подменные номера. За угон ему обещали 400 тыс. рублей.

Обвиняемый смог угнать с помощью «глушилки» автомобиль с улицы Базовой. Он поменял госномера, завел машину и уехал из города. Но на Рязанском шоссе иномарка заглохла, водительская дверь захлопнулась, а злоумышленник остался на улице.

Он несколько раз попытался проникнуть в салон и отключить сигнализацию, но не смог. После этого подозреваемый бросил машину. Позже его задержали по месту жительства.

Им оказался 31-летний безработный уроженец Томска, мужчину поместили под стражу.

Ранее в Омской области местный житель угнал автомобиль отчима, устроил погоню и стал виновником ДТП.