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Угонщик в Москве попался из-за захлопнувшейся двери автомобиля
Житель Томска совершил неудачную попытку похитить автомобиль марки Genesis в Москве, он смог уехать на ней за пределы города, но после автомобиль заглох, и ему пришлось оставить машину, сообщили в прокуратуре столицы.
Подозреваемый получил заказ от соучастника, тот указал ему на автомобиль, который нужно угнать, передал ему смартфон, с помощью которого можно это сделать, а также специальный прибор для подавления GSM-сигнала, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, злоумышленник получил от сообщника ключ от гаража, подменные номера. За угон ему обещали 400 тыс. рублей.
Обвиняемый смог угнать с помощью «глушилки» автомобиль с улицы Базовой. Он поменял госномера, завел машину и уехал из города. Но на Рязанском шоссе иномарка заглохла, водительская дверь захлопнулась, а злоумышленник остался на улице.
Он несколько раз попытался проникнуть в салон и отключить сигнализацию, но не смог. После этого подозреваемый бросил машину. Позже его задержали по месту жительства.
Им оказался 31-летний безработный уроженец Томска, мужчину поместили под стражу.
Ранее в Омской области местный житель угнал автомобиль отчима, устроил погоню и стал виновником ДТП.