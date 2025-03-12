Угнавшего машину у отчима из Омской области арестовали после погони

Пасынок просил машину у отчима, чтобы покататься, но получил отказ, после чего угнал ее, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

На дороге Тюмень – Омск автомобиль заметил экипаж Госавтоинспекции. Инспекторы потребовали остановиться, но водитель увеличил скорость и опасно маневрировал. Полицейские открыли огонь, чтобы остановить нарушителя. Сначала был произведен предупредительный выстрел, затем несколько по колесам. Машина остановилась.

За рулем был подозреваемый в угоне, на пассажирском сидении находился его знакомый. Нарушитель рассказал, что пытался повторить стиль вождения из фильмов об уличных гонках. Алкотестер показал, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что угонщик стал виновником ДТП в Кировском округе Омска, он столкнулся с иномаркой, в результате чего пострадал семилетний мальчик. Нарушитель скрылся с места аварии. В отношении задержанного возбуждено административное дело по семи административным статьям, суд назначил ему 17 суток ареста.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Приятель угонщика также попал под административный арест. Машину отправили на специализированную стоянку.

В октябре в Омской области несовершеннолетний напал на женщину-таксиста, нанес ей ножевые ранения, после чего угнал ее автомобиль.