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Синоптики пообещали москвичам тепло без снега до конца октября
Синоптик Макарова: Снега в Москве не ожидается до конца октября
До конца октября в Москве не ожидается выпадения снега, а температура воздуха будет превышать климатическую норму на несколько градусов, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Согласно прогнозу, до 31 октября снега нет. Температура превышает норму на 4-5 градусов в ближайшую пятидневку», – сообщила Макарова ТАСС.
По ее словам, до конца рабочей недели в Москве сохранятся положительные дневные температуры. Во вторник воздух прогреется до 11 градусов тепла, в среду и четверг ожидается до плюс 12 градусов, осадков не прогнозируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил о сохранении аномально теплой погоды в Москве. В воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил об ожидающихся в регионе слабых заморозках. В пятницу Голубев пообещал теплые выходные без осадков.