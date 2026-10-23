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Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла
Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.
«Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».
Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.
Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.
Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.