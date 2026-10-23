Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

Tекст: Валерия Городецкая

«Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.