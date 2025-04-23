Землетрясение магнитудой 6,2 вызвало панику среди жителей Стамбула

Сильное землетрясение потрясло Стамбул и вызвало панику

Tекст: Мария Иванова

О сильном землетрясении магнитудой 6,2 в Стамбуле 23 апреля сообщили сейсмологи, передает ТАСС.

Подземные толчки были зафиксированы примерно в 12.50 по местному времени и продолжались до 15 секунд. Очевидцы рассказали, что толчки ощущались практически во всех районах города, а также в других населенных пунктах Мраморного региона.

По информации телеканала TRT Haber, стихия вызвала панику среди жителей, многие выбежали на улицы. На данный момент официальных данных о разрушениях или жертвах не поступало. Сейсмологи продолжают следить за ситуацией и уточнять последствия землетрясения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года в турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на курорте Аланья и очагом на глубине семь километров в море.

На этой неделе на Ключевском вулкане зафиксировали более ста землетрясений за сутки.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 потрясло район острова Минданао на Филиппинах.