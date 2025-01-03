В Турции на курорте Аланья произошло землетрясение магнитудой 4,5

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на курорте Аланья в турецкой провинции Анталья, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие случилось в пятницу около 16.51 по местному времени, совпадающему с московским.

Очаг землетрясения залегал на глубине около семи километров в море у берега курорта.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), информация о пострадавших или материальном ущербе пока не поступала. Власти провинции Анталья сообщили в соцсети X, что специалисты продолжают оценивать последствия землетрясения. Толчки были зафиксированы как на самом курорте, так и в его окрестностях.

В конце декабря армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 на глубине десяти километров близ города Дманиси в Грузии.

А в последний день прошлого года у берегов штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр которого находился в 177 км к востоку от города Джуно с населением около 32,7 тыс. человек.



