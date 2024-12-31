Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.5 комментариев
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр которого находился в 177 км к востоку от города Джуно с населением около 32,7 тыс. человек.
Геологическая служба США сообщила, что у берегов штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,5, передает ТАСС. Эпицентр располагался в 177 км к востоку от города Джуно, население которого составляет около 32,7 тыс. человек.
Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Угроза цунами не была объявлена.
На прошлой неделе произошло самое мощное в истории Хельсинки землетрясение магнитудой 1,1.
Ранее армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 10 км близ города Дманиси в Грузии.