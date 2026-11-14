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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    14 ноября 2026, 21:16 • Новости дня

    Бойцы полка «Север-Ахмат» эвакуировали шестерых жителей Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» обнаружили и спасли шестерых мирных граждан, остававшихся на окраинах Константиновки в Донецкой народной республике.

    В эвакуационных мероприятиях приняли участие около 15 бойцов подразделения из состава Южной группировки войск, передает РИА «Новости».

    «Вывели в этот раз шестерых гражданских, двое из них – пожилые люди», – рассказал начальник штаба полка с позывным Заря.

    Из-за высокой активности украинских беспилотников российским военнослужащим пришлось разработать два безопасных маршрута для отхода. Командование полка оперативно согласовало проведение спасательной операции сразу после получения доклада об обнаружении группы людей.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию по примеру Алешек. Глава государства подчеркнул, что российские силы полностью контролируют город и готовы обеспечить безопасность такой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный эксперт Борис Рожин назвал гуманитарную операцию необходимой для безопасной эвакуации жителей Константиновки. В прошлом месяце бойцы Южной группировки войск эвакуировали 15 человек с окраин Константиновки.

    Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны сообщало еще в начале июля.

    14 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку Запорожской области

    Российские военные освободили Терсянку в Запорожской области
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Терсянка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.

    Ведомство сообщило об освобождении этого населенного пункта в Max в субботу, в первой половине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения российских группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль Шиловку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области.

    В понедельник подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Васильковое в Запорожской области.

    В прошлом месяце подразделения группировки «Восток» освободили Общее в Запорожской области.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских дронов над регионами России

    Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 29 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны сообщило об уничтожении 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами России и двумя морями за минувшую ночь.

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку со стороны Украины, уничтожив в течение прошедшей ночи 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Удары противника были направлены на несколько субъектов страны. Дежурным силам ПВО удалось перехватить дроны над территориями Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областей, а также над Московским регионом.

    Помимо поражения целей над материковой частью страны, вражеские воздушные объекты были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников.

    В четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 31 дрона на подлете к столице.

     Министерство обороны отчиталось об уничтожении 76 беспилотников над пятью регионами России и акваторией Азовского моря.

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    14 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Удар ВС России поразил сухогруз с оружием и два локомотива ВСУ

    Минобороны: Удар ВС России поразил сухогруз с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны.

    Поражена электроподстанция в населенном пункте Прилуки Черниговской области. Она обеспечивала работу военно-промышленных предприятий и логистических центров, используемых для хранения военного имущества, сообщает Минобороны.

    Кроме того, в Черном море поражен сухогруз, который доставлял военные грузы в порт Одессы.

    В Запорожской области в районе железнодорожной станции Матвеевка уничтожены два локомотива. Они использовались для перевозки грузов в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Вооруженные силы России нанесли удары по сухогрузу с военными грузами для ВСУ под Одессой и электроподстанциям в Сумской области.

    В среду Минобороны сообщило о новых ударах беспилотниками по объектам украинской энергетической инфраструктуры и сухогрузу с оружием в Черном море.

    Ранее российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для украинской армии.

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    14 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Семья из трех человек погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
    Семья из трех человек погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На месте гибели мужчины, который стал жертвой атаки БПЛА в поселке Пролетарский, найдены тела его супруги и дочери, сообщил региональный оперштаб Белгородской области.

    «На месте происшествия обнаружены супруга погибшего и их 24-летняя дочь. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших», – сообщил региональный оперштаб в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в поселке Пролетарский Ракитянского округа.

    Пострадал еще один человек. В результате детонации частный дом разрушен.

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    14 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО уничтожила три беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу БПЛА также атаковали Москву.

    В четверг силы ПВО тоже отразили атаку беспилотников на столицу.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Суд в России заочно арестовал главкома ВСУ Драпатого

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в России заочно обвинили в применении запрещенных методов ведения войны и заочно арестовали по решению суда, следует из судебных материалов.

    Из судебных материалов следует, что в отношении Драпатого возбуждено уголовное дело по статье 356, часть первая Уголовного кодекса России о применении запрещенных средств и методов ведения войны, и в его отношении избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

    Уточняется, что суд принял решение о заочном аресте главкома ВСУ в октябре 2026 года, передает РИА «Новости».

    Максимальные санкции по части первой статьи 356 УК России предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. Конкретная фабула предъявленного обвинения в материалах, с которыми ознакомилось агентство, не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывший первый замкомандующего силами спецопераций вооруженных сил Украины Олег Нечаев заочно арестован судом в Москве по обвинению в применении запрещенных методов ведения войны.

    Летом военный эксперт Андрей Марочко заявил о причастности Драпатого к преступлениям против мирного населения Донбасса в 2014 году.

    МВД России объявило Драпатого в розыск.

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    14 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Российский боец рассказал о частой сдаче солдат ВСУ в плен в городах

    Боец группировки «Днепр» сообщил о частой сдаче солдат ВСУ в плен в городах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий штурмового подразделения группировки «Днепр» с позывным Ералаш заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины чаще всего сдаются в плен в крупных населенных пунктах из-за специфики городских боев.

    Военнослужащий штурмового подразделения 291-го полка 58-й гвардейской армии группировки «Днепр» с позывным Ералаш отметил, что украинские военные предпочитают сдаваться в условиях городской застройки, передает ТАСС.

    «В основном пленные идут в городах, населенных пунктах, когда они сидят более большим количеством в домах, прячутся в подвалах. Там уже ты зажимаешь его, скажем так, в углу, и у него не остается выбора, как либо сдаться, либо не сдаваться», – пояснил российский боец.

    Он добавил, что загнанные в угол солдаты ВСУ всегда имеют выбор между сдачей в плен и ликвидацией, причем в лесополосах случаи добровольной сдачи оружия встречаются реже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские разведчики убедили военнослужащих ВСУ в Харьковской области сдаться без применения оружия.

    Также опытные украинские бойцы на Добропольском направлении предпочли сдаваться в плен российским войскам вместо отступления.

    Кроме того, командир 37-го мотострелкового полка рассказал об ударах украинских военных по сдающимся в плен сослуживцам в Красном Лимане.

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    14 ноября 2026, 07:01 • Новости дня
    Беспилотник повредил здание гостиницы в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    После падения беспилотника повреждено здание гостиницы в хуторе Северный Сад, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники были уничтожены в Миллеровском районе.

    «В результате падения БПЛА в хуторе Северный сад повреждено здание гостиницы. Возникло возгорание, которое уже ликвидировано», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО трех беспилотников.

    Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области.

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    14 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на ограничение доступа ВСУ к системе Starshield

    Зеленский заявил об ограничении доступа ВСУ к системе Starshield пятые сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия уже пятые сутки сталкивается с массовыми ограничениями доступа к системе спутниковой связи Starshield.

    Вооруженные силы Украины пятые сутки не имеют полноценного доступа к спутниковой связи, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    «Уже пятые сутки есть ограничения. Они говорят, что это какая-то техническая история. Мы так не считаем. Каждый день мы тестируем по разным направлениям. Каждый день есть такое подтверждение. Значит, это не единичные случаи, а массовые», – заявил Зеленский.

    В октябре Киев уже жаловался на снижение скорости работы Starshield. Тогда основатель SpaceX Илон Маск объяснил, что система предназначена исключительно для обороны. Он подчеркнул, что Starshield находится под контролем правительства США, поэтому любые ограничения устанавливаются американскими военными и президентом страны. При этом газета The Wall Street Journal сообщала, что распоряжение об ограничении доступа отдал лично Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский заявил о провале военных миссий ВСУ из-за систематического ограничения скорости системы Starshield.

    В четверг американская компания SpaceX Илона Маска назвала неправдой заявления о повторных ограничениях работы спутниковой связи.

    Ранее представители Демократической партии США выразили намерение выяснить инициатора замедления работы Starshield.

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    14 ноября 2026, 01:00 • Новости дня
    Песков: США пока не информировали Москву об итогах переговоров с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон пока не сообщил Москве о результатах переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с руководством Украины в Дублине, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом положительно оценил результаты дипломатических усилий Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

    Уиткофф и Кушнер рассказали лидерам стран ЕС об итогах встречи с Путиным.

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    14 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Российская группировка войск «Север» продолжила наступление на Сумском и Харьковском направлениях.

    На всех участках фронта в Сумской области продолжаются тяжелые позиционные бои, российские подразделения уничтожают позиции ВСУ, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников России поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах Шостки, Краснополья, Вакаловщины, Спасского, Светличного, Калюжинцев, Ульяновки, Филоновщины, Великих Вильм, Кровного, Битицы, Великой Рыбицы, Богданки и Барановки.

    Российские штурмовые группы в Сумском районе продвинулись у Хотени на 100 м, а в Шосткинском районе продолжают наступление в направлении Коренка при поддержке артиллерии и систем «Солнцепек».

    «Из-за возросшего количества раненых в Сумской области украинское командование дополнительно развернуло части 61-го военного мобильного госпиталя (ППД – город Одесса). Медицинский персонал приехал без необходимого оборудования и медицинских принадлежностей, в результате чего все это им закупают волонтеры», – говорится в сообщении.

    На Харьковском направлении российская авиация и расчеты «Гераней» наносят удары по логистическим узлам и маршрутам снабжения в тылу ВСУ.

    После потерь в боях, особенно за Казачью Лопань, из Харьковской области в Конотоп на восстановление боеспособности выводят часть подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

    Российские штурмовые группы продвигаются на Липцовском направлении южнее Алисовки и Высокой Яруги. На Волчанском и Великобурлукском направлениях наблюдается суммарное продвижение на десяти участках до 800 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 95 в Сумской и свыше 45 в Харьковской областях)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошедшую неделю российские войска освободили населенные пункты Никольское в Сумской области, Котовка в Харьковской области, Шиловка в Донецкой народной республике, а также Васильковое и Воскресенка в Запорожской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 ноября 2026, 19:07 • Новости дня
    ВС России поразили в Черноморске сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ в Черноморске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    В результате удара в порту Черноморска поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло военное имущество для обеспечения Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    Также поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины.

    В пятницу беспилотники нанесли ночной удар по сухогрузу с вооружением и военным имуществом для украинской армии в Черном море.

    В четверг российские военные в ходе массированного удара по Украине поразили оборонный и энергетический комплексы.

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    14 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области
    Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал частный дом в поселке Пролетарский Ракитянского округа, в результате погиб мужчина и пострадал еще один человек, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «Мужчина скончался на месте от полученных травм, не совместимых с жизнью», – сообщил региональный оперативный штаб в Max.

    Пострадавший получил ранение мягких тканей головы, медицинскую помощь ему оказали на месте, от транспортировки в стационар мужчина отказался.

    В результате детонации частный дом разрушился, после чего произошел пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС.

    В четверг дрон ВСУ атаковал пенсионера на мопеде в Брянской области, водитель погиб, еще один мирный житель пострадал.

    В среду в Белгородской области при атаках украинских беспилотников погиб один мирный житель и еще двое получили ранения.

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    14 ноября 2026, 12:11 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 1085 военнослужащих за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия за последние сутки потеряла более 1085 военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Дергачей, Лютовки и Мартового Харьковской области, а также в Сумской области. Потери противника на этом направлении составили свыше 175 человек, указало ведомство в Max.

    Группировка «Запад» также улучшила позиции, уничтожив более 200 украинских военнослужащих в Харьковской области и ДНР. «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в районах Краматорска, Славянска и других населенных пунктов ДНР, потери противника составили до 130 человек.

    Группировка «Центр» продолжила активные наступательные действия в ДНР, уничтожив более 335 военнослужащих ВСУ. Войска группировки «Восток» освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области, потери украинских сил превысили 215 человек.

    Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю в Запорожской области, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, цехам производства беспилотников и местам дислокации украинских сил в 142 районах. Средства ПВО за сутки сбили 231 беспилотник самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последние группировка войск «Восток» взяла под контроль населенный пункт Терсянка в Запорожской области.

    В четверг Минобороны сообщало о поражении формирований ВСУ в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в ДНР.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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