Tекст: Вера Басилая

В эвакуационных мероприятиях приняли участие около 15 бойцов подразделения из состава Южной группировки войск, передает РИА «Новости».

«Вывели в этот раз шестерых гражданских, двое из них – пожилые люди», – рассказал начальник штаба полка с позывным Заря.

Из-за высокой активности украинских беспилотников российским военнослужащим пришлось разработать два безопасных маршрута для отхода. Командование полка оперативно согласовало проведение спасательной операции сразу после получения доклада об обнаружении группы людей.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию по примеру Алешек. Глава государства подчеркнул, что российские силы полностью контролируют город и готовы обеспечить безопасность такой операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военный эксперт Борис Рожин назвал гуманитарную операцию необходимой для безопасной эвакуации жителей Константиновки. В прошлом месяце бойцы Южной группировки войск эвакуировали 15 человек с окраин Константиновки.

Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны сообщало еще в начале июля.