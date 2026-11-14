Рада вызвала подозреваемого в коррупции генерала СБУ на комиссию

Рада вызвала подозреваемого в мошенничестве генерала СБУ Дуку на допрос

Tекст: Вера Басилая

Верховная рада вызвала генерала СБУ на заседание временной следственной комиссии в среду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал депутата.

«Наше ВСК занимается расследованием возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения. Ждем господина Дуку в среду», – написал Гончаренко.

Парламентарий добавил, что официальное приглашение подозреваемому отправят в понедельник. По данным украинского телеканала, задержанный ранее Дука вышел на свободу после внесения залога в размере 1,4 млн долларов.

В начале ноября суд арестовал генерала в рамках расследования Национального антикоррупционного бюро Украины «Карфаген». Ведомство разоблачило преступную группу из 12 человек, участники которой платили взятки сотрудникам СБУ, полиции и прокуратуры за беспрепятственную работу мошеннических кол-центров, наркоторговлю и фальшивомонетничество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава украинского наркосиндиката Евгений Буркин заявил о выплате мошенническими кол-центрами до 370 млн долларов властям и силовикам.

В воскресенье депутат Верховной рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в отсутствии реакции на расследование о крышевании преступников.

На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Дуки меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога.