Фигурант дела «Карфаген» Буркин раскрыл схему работы кол-центров на Украине

Tекст: Вера Басилая

В интервью украинским журналистам Буркин оценил ежегодный приток средств от 1500 кол-центров в стране примерно в 20 млрд долларов наличными. До закрытия они обеспечивали значительные поступления в экономику Украины, передает РИА «Новости».

По его словам, офис на 50 сотрудников ежемесячно платил за прикрытие 21 тыс. долларов: по 7 тыс. долларов получали представители СБУ, Нацполиции и прокуратуры. С увеличением штата сумма взятки пропорционально возрастала.

Буркин рассказал, что сбор денег осуществляли назначенные сотрудниками киберподразделений посредники, а схема работала благодаря участию высшего руководства правоохранительных органов.

«В правоохранительной системе Украины можно купить практически любое решение – от возбуждения уголовного дела до его закрытия или назначения на должность», – подчеркнул Буркин.

В качестве одного из участников схемы Буркин назвал бывшего сотрудника офиса генпрокурора Сергея Кропиву, который передавал часть полученных средств генпрокурору Руслану Кравченко. Закрытие мошеннических кол-центров, по словам главы ОПГ, привело к снижению доходов в сферах ресторанного бизнеса, торговли и аренды.

Буркин также подтвердил факты жестокого обращения внутри преступных группировок: в одной из днепропетровских ОПГ сотрудников держали на цепи и избивали за невыполнение плана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию Национального антикоррупционного бюро Украины переделом доходов от кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

Расследование НАБУ «Карфаген» открыло 5% от масштабов коррупции на Украине.

Ранее стало известно, что заместитель начальника отдела офиса генерального прокурора Украины Сергей Крапива занимался крышеванием этих организаций.