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Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что главу евродипломатии Каю Каллас никто не видит в роли переговорщика от Европы из-за ее глупости, при этом Евросоюз пока не приглашали на переговоры по урегулированию.
«Кая цитирует Громыко, пишет, что должна представлять Евросоюз и что «русские ее не хотят видеть» в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая», – заявил Медведев в Max.
Зампред Совбеза подчеркнул, что Каллас никто не хочет видеть в роли переговорщика от Европы.
«И вообще, ЕС никто пока на переговоры не звал», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать кандидатуру Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.
Глава европейской дипломатии попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, приписав ему выдуманную фразу.
В прошлом месяце Каллас закатила глаза при вопросе о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.